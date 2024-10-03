Критикует Путина и отрицает, что Хрущев "дарил" Крым: что говорит о войне правнучка советского лидера и как выглядит

Нина считает, что для России эта война закончится плохо

Политолог Нина Хрущева, которая является правнучкой бывшего Главы правительства СССР Никиты Хрущева, давно эмигрировала в США, но активно комментирует события, происходящие в Украине. Женщина критикует путинский режим и российскую пропаганду, в частности, касающуюся "передачи" Хрущевым Крыма.

"Телеграф" решил выяснить, чем в США занимается Нина Хрущева и как сейчас выглядит. Мы узнали, что именно женщина говорит о войне в Украине и будущем Российской Федерации.

Как выглядит правнучка Хрущева и чем занимается

Нина Хрущева родилась в 1963 году в Москве, где окончила филологический факультет МГУ по специальности "Русский язык". Но в 1991 году она уехала учиться в США, получила там степень Ph.D. сравнительному литературоведению в Принстонском университете.

Вскоре Нина стала адъюнкт-доцентом факультета международных и общественных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке и получила двухлетнюю исследовательскую работу в школе исторических исследований Института перспективных исследований. Также она работала заместителем редактора в журнале East European Constitutional Review.

Нина Хрущева живет в США

Сейчас она является профессором Новой школы в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, культуре, пропаганде и капитализму, а также современной политике и истории Российской Федерации. Она выступала против политики Путина еще с 2000-х годов, но когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Нина Хрущева заявила, что Путин "пересек черту".

Нина Хрущева поддержала Украину в войне с РФ

В своем интервью DW, правнучка советского лидера заявила, что Никита Хрущев был бы против войны, который развязалась между Россией и Украиной. По ее словам, Хрущев когда еще исполнял политику Сталина, был возмущен, он считает, что Украина независимая и замечательная страна. А Сталину не нравилось то, что Хрущев начал "украинизироваться".

Нина Хрущева также отметила, что для России война закончится плохо, потому что вторжение в Украину было самым ужасным и страшным решением, которое мог только принять Кремль. Правнучка советского лидера выразила надежду, что Украина выстоит и будет лучше, чем когда-либо.

Нина Хрущева критикует политику Путина еще с 2000-х годов

В материале испанской газеты El tiempo в 2024 году Нина Хрущева написала, что видит три вероятных сценария завершения войны в Украине. Первый состоит в том, что Запад вновь обязуется поддерживать Украину, но многие страны начнут ограничить помощь и ВСУ будет сложно набрать новых солдат. Вторам возможным сценарием она видит вступление НАТО в открытый бой, а третьим — переговоры с Россией, которые будут инициированы Западом.

Как специалист по пропаганде, Нина Хрущева также высказалась по поводу "передачи" Крыма ее прадедом. Когда Россия хотела оправдать незаконную аннексию полуострова, то утверждала, что лишь вернула свое, поскольку Крым был "подарен" Советской Украине Никитой Хрущевым.

Правнучка советского лидера заявила, что Хрущев не передавал Крым, поскольку это произошло в 1954-м году и тогда Хрущев не был руководителем правительства СССР. Нет никаких документов, на которых бы стояла его подпись. Более того, решение Хрущев самостоятельно об этом принять не имел права, поскольку тогда все решения принимались коллективным руководством.

Никита Хрущев не "дарил" Крым

По словам Нины, обвинить во всем Хрущева было легче всего, поскольку он любил Украину, а советская власть не любила его после того, как он ушел в отставку. То, что ее прадед якобы "подарил" Крым является формулой пропаганды, но это было не политическим, а административным решением.

Дело в том, что после войны, когда Украину освободили, Хрущев начал переселять в Крым крестьян. Дочь Никиты Хрущева присутствовала с ним в поездках в Крым и рассказывала, что на территории не росла картошка, ничего не цвело, а украинцы знали, как разводить яблони и выращивать зелень, и знали эту территорию. Соответственно Хрущев таким поступком совершил административный и законный ход.

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