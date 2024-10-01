Хто не отримає штраф за неоновлення даних у ТЦК: перелік категорій

Є нюанс для чоловіків, які виключені з військового обліку

Через зміни в законодавстві про мобілізацію, більшість чоловіків в Україні віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої військово-облікові дані. Однак є певні громадяни, яких ця процедура не стосується.

Перелік категорій, які звільнені від обов’язку оновлення інформації, передбачений законопроєктом №10449. Так, не повинні оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

не є громадянами України;

за рішенням ВЛК мають статус "непридатний до військової служби";

не досягли граничного віку перебування в запасі;

не досягли повноліття;

старші за 60 років.

Також не повинні оновлювати дані жінки, за винятком тих, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність.

Окрім того, чоловіки, які були зняті з військового обліку, не повинні звертатися до ТЦК, але мати при собі документ, що підтверджує їхній статус. За відсутності такого документа, вони повинні звернутися до ТЦК для його отримання, інакше під час перевірки документів може бути вручена повістка.

Окремо зазначається, що якщо особу виключили з обліку до 18 травня 2024 року, але її дані не були оновлені, необхідно здійснити уточнення.

Не зобов'язані додатково оновлювати свої дані військовослужбовцям, які вже перебувають на військовому обліку під час проходження служби.

Нагадуємо, що невчасне оновлення даних вважається адміністративним порушенням. За це загрожує громадянину штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК розповіли, чому військовозобов’язані, які не оновили свої облікові дані автоматично стають порушниками чинного законодавства. Такі люди перебувають у розшуку та регулярно затримуються поліцією.