Военным урежут денежное обеспечение в октябре: в чем причина

Есть одна веская причина

В октябре украинцы получат меньшие зарплаты. Такая же ситуация коснется и денежного обеспечения военнослужащих.

Налог на доходы физических лиц ежемесячных выплат для военных не удерживается, однако есть военный сбор, который с октября текущего года вырос до 5%. Поэтому денежное обеспечение военных изменится, как говорит Заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ по позывному Адик, передает NV.

Он приводит пример изменений в минимальной выплате, которая с вычетом 1,5% военного сбора составляет 20 404,57 гривны. Соответственно, в этом месяце сумма будет 19 679,54 гривны.

Следует заметить, что у военных нет минимальной суммы денежного обеспечения в отличие от гражданского населения. В то же время военнослужащие Сухопутных войск ВСУ, находящиеся на штатном посту с минимальным тарифом, получают выплаты со следующими компонентами:

должностной оклад по 1 тарифному разряду — 2470,00 грн

оклад по воинскому званию солдат — 530,00 грн

надбавка за особенности прохождения службы 65% — 1950,00 грн

премия (1 тарифный разряд, выслуга лет — менее 1 года) — 15635,10 грн

индексация — начала начисляться с сентября 2024 года (за август 2024), составляет 130,20 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военных может получить премию в октябре.