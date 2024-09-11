Грошове забезпечення мобілізованих: скільки отримують чоловіки під час навчання

Період нарахування залежить від кількості місяців навчання

Мобілізовані чоловіки без досвіду мають пройти базову військову підготовку. Під час цього періоду їм передбачено грошове забезпечення.

Як розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері національного телемарафону "Єдині новини", навчання триває від 1 до 3 місяців. Однак період залежить від початкової підготовки чоловіка.

У період проходження базової військової підготовки мобілізованим щомісяця виплачують по 20 тисяч гривень. Після завершення навчання грошове забезпечення зростає і може сягнути 120 тисяч гривень, залежно від місця служби військового та обсягу роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини затримки виплати грошового забезпечення військового та в які період нараховується аванс та основна сума.

Водночас військові в Україні також мають право на щорічне тринадцяте грошове забезпечення. Вона здійснюється на основі рапорту не залежно від виходу бійця на відпочинок.