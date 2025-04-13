Виявляється, її можна добре продати. Популярну річ із СРСР виставили за чималу суму
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Це чудовий подарунок для тих, хто хоче відчути смак вафель "як у дитинстві"
Речі з СРСР і досі викликають інтерес — для когось це ностальгія, а для інших цінні колекційні екземпляри. Так, з’явився цікавий лот для поціновувачів радянської техніки та ностальгійних речей — на продаж виставили вафельницю "Уралочка" з 90-х років.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Автор зазначив, що товар новий, збережений в упаковці та комплектується інструкцією російською мовою.
Цей кухонний раритет — справжній подарунок для колекціонерів або ж для тих, хто хоче відчути смак домашніх вафель "як у дитинстві".
Пристрій має металевий корпус зі світло-блакитними панелями, характерний радянський дизайн, рельєфні пластини з візерунком у вигляді квадратиків та пластикові чорні ручки.
Підключається вафельниця через електричний шнур із старою радянською вилкою. Виготовлений популярний прилад у 1990 році.
Ціна за один екземпляр — 2 000 гривень, водночас продавець обіцяє ще багато цікавих речей у своїх оголошеннях.
Слід додати, що це далеко не унікальний випадок — подібні вафельниці з СРСР зазвичай коштують від 500 до 2 000 гривень залежно від стану.
Це ідеальний варіант для подарунка або створення атмосферної кухні з вінтажним акцентом.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні виставили на продаж чоботи радянського льотчика. Взуття виготовлене з ялової шкіри та має підкладку з байки й собачого хутра — продають його за ціною смартфона.