Стабільна робота та офіційне оформлення: одеським пенсіонерам пропонують нескладну роботу

Одеським пенсіонерам пропонують офіційну роботу зі стабільною оплатою

Доповнення до пенсії у вигляді заробітної плати залишається важливим для багатьох українців. У місті Одеса відкрилась вакансія комірника на складі дитячих товарів, доступна для людей пенсійного віку.

Робота передбачає повну зайнятість із фіксованим графіком п'ять днів на тиждень. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів пошуку роботи.

Робоче місце знаходиться в районі Застави-2 на вулиці Партизанській, 17, приблизно за 3,8 км від центру міста. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування зі стабільною оплатою праці та прозорою системою мотивації. Також працівникам надають можливості для професійного розвитку.

Працювати потрібно п'ять днів на тиждень — з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00. Варто зазначити, що до роботи приймають не лише пенсіонерів, але й студентів та людей з інвалідністю.

До обов'язків комірника входить розвантаження та завантаження товарів, прийом і розміщення продукції на складі, підтримка порядку на робочому місці та робота зі складською технікою. На складі зберігаються різноманітні товари для дітей: дитяче харчування, солодощі, бакалія та засоби гігієни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пенсіонерам пропонують непоганий підробіток. За 5 годин роботи на день обіцяють 12 тисяч гривень.