Кого можуть мобілізувати до 25 років: названо категорію громадян

Повістки можуть вручати незалежно від віку

Під час воєнного стану можуть мобілізувати чоловіків від 25 до 60 років. Однак, існують категорії українців, яких можуть призвати раніше.

Адвокати Євген Камишев і Руслан Мельник пояснили, хто за законом підлягає мобілізації, а хто — ні. Пише УНІАН.

Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову підлягають військовозобов'язані громадяни. Якщо чоловік до 25 років має статус призовника, то він не може бути мобілізований до Збройних сил України, поки не досягне відповідного віку.

Адвокати підкреслили, що навіть призовники до 25 років можуть отримувати повістки.

"Закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки, але це робиться для уточнення військово-облікових даних. Вручення повістки особі до 25 років, яка раніше не проходила військової служби, не означає її мобілізації. Хоча на практиці можна натрапити на випадки, коли таких чоловіків все ж таки мобілізують", — зазначають юристи.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Чоловіки до цього віку можуть бути мобілізовані, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Нагадуємо, раніше військовозобов'язаними визнавали й тих, кого медкомісія визнала непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними під час війни. Однак тепер цей статус прибрали з закону про мобілізацію, і таких хлопців визнають військовозобов'язаними.

У вересні стало відомо, що командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило директиву. Вона забороняє мобілізацію обмежено придатних громадян віком до 25 років.

Проте демобілізації для тих, хто вже був мобілізований до 25 років, не передбачено.

Раніше "Телеграф" писав, чи може чоловік оформити відстрочку, якщо не стоїть на військовому обліку. Лише за однієї умови він зможе подати документи для отримання відстрочки.