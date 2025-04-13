До Землі мчить астероїд, розміром з піраміду Хеопса. Дізнайтесь, де він зараз

Таке небесне тіло називають "потенційно небезпечним" через деякі фактори

Поблизу Землі 16 квітня поточного року пролетить астероїд 2011 року VG9. Розміри та його відстань до нашої планети наближаються до "потенційно небезпечних".

Про це повідомляє лабораторія реактивного руху NASA (JPL). На сайті вказано, що найближчим часом буде п’ять астероїдів, які в списку швидких зближень із Землею. Однак 2011 VG9 – найбільший із них.

Зазначається, що відстань небесного тіла до Землі складе 4659699 км. А довжина цього астероїда — 135,1 метра. Це приблизно довжина стадіону. Або, наприклад, піраміди Хеопса. Її висота – 138 метрів.

Піраміда Хеопса для порівняння

Примітно, що коли астероїд наближається до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". У цьому випадку відстань скоротилася до 4,6 млн кілометрів.

На карті показано, де астероїд зараз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Землю накрила чергова магнітна буря. У неділю, 13 квітня, вона також торкнеться нашої планети. До цього пройшли сильні магнітні бурі з К-індексом 6 і 7, які бувають не так часто. А вже 14 квітня ситуація із "сонячними сюрпризами" значно зміниться.