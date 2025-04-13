Весна "розкручується" на повну: що можна сміливо садити після заморозків у квітні 2025
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Саме зараз — час, щоб починати висаджувати холодостійкі культури
Після того, як минули весняні заморозки, можна сміливо починати висаджувати на грядки багато холодостійких культур. У квітні, особливо в другій його половині, ґрунт буде вже достатньо прогрітий для висіву насіння й розсади різноманітних овочів та зелені.
Оскільки весна набирає обертів — після останніх холодних ночей настав час виходити в город! Що сміливо можна висаджувати цього квітня, повідомляє journeywithjill. "Телеграф" ділиться порадами досвідчених садівників.
Що посадити у квітні після заморозків:
- Редис – одна з перших культур, яку можна сіяти у відкритий ґрунт. Він швидко росте і не боїться прохолоди.
- Морква – добре переносить прохолодну погоду і проростає навіть при температурі +4–5°C.
- Буряк – можна висівати, коли ґрунт прогріється до +7–10°C.
- Цибуля-сіянка – висаджується рано навесні, як тільки ґрунт розмерзнеться і трохи підсохне.
- Горох – не боїться холоду й швидко проростає.
- Салат, шпинат, кріп, петрушка – всі ці зелені культури витримують весняну прохолоду.
- Капуста білокачанна рання, броколі, кольрабі – розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт після припинення заморозків.
Якщо погода ще нестійка, варто прикривати грядки агроволокном або плівкою на ніч, особливо для молодої розсади. Важливо також слідкувати за прогнозом погоди і уникати висаджування у дні з можливими нічними заморозками.
Нагадаємо, що цей місяць – найвдаліший для посадки овочів. Раніше ми писали, що обов'язково треба садити у квітні 2025 року.