Рус

Весна "розкручується" на повну: що можна сміливо садити після заморозків у квітні 2025

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Крім картоплі, у квітні садять моркву, цибулю, буряк тощо Новина оновлена 13 квітня 2025, 10:22
Крім картоплі, у квітні садять моркву, цибулю, буряк тощо. Фото Pixabay

Саме зараз — час, щоб починати висаджувати холодостійкі культури

Після того, як минули весняні заморозки, можна сміливо починати висаджувати на грядки багато холодостійких культур. У квітні, особливо в другій його половині, ґрунт буде вже достатньо прогрітий для висіву насіння й розсади різноманітних овочів та зелені.

Оскільки весна набирає обертів — після останніх холодних ночей настав час виходити в город! Що сміливо можна висаджувати цього квітня, повідомляє journeywithjill. "Телеграф" ділиться порадами досвідчених садівників.

Що посадити у квітні після заморозків:

  • Редис – одна з перших культур, яку можна сіяти у відкритий ґрунт. Він швидко росте і не боїться прохолоди.
  • Морква – добре переносить прохолодну погоду і проростає навіть при температурі +4–5°C.
  • Буряк – можна висівати, коли ґрунт прогріється до +7–10°C.
  • Цибуля-сіянка – висаджується рано навесні, як тільки ґрунт розмерзнеться і трохи підсохне.
Цибуля сіянка
Фото: blog.florium.ua
  • Горох – не боїться холоду й швидко проростає.
  • Салат, шпинат, кріп, петрушка – всі ці зелені культури витримують весняну прохолоду.
  • Капуста білокачанна рання, броколі, кольрабі – розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт після припинення заморозків.
Кольрабі
Кольрабі. Фото: pro-of.com.ua

Якщо погода ще нестійка, варто прикривати грядки агроволокном або плівкою на ніч, особливо для молодої розсади. Важливо також слідкувати за прогнозом погоди і уникати висаджування у дні з можливими нічними заморозками.

Нагадаємо, що цей місяць – найвдаліший для посадки овочів. Раніше ми писали, що обов'язково треба садити у квітні 2025 року.

Теги:
#Буряк #Овочі #Морква #Горох #Город