Весна "розкручується" на повну: що можна сміливо садити після заморозків у квітні 2025

Саме зараз — час, щоб починати висаджувати холодостійкі культури

Після того, як минули весняні заморозки, можна сміливо починати висаджувати на грядки багато холодостійких культур. У квітні, особливо в другій його половині, ґрунт буде вже достатньо прогрітий для висіву насіння й розсади різноманітних овочів та зелені.

Оскільки весна набирає обертів — після останніх холодних ночей настав час виходити в город! Що сміливо можна висаджувати цього квітня, повідомляє journeywithjill. "Телеграф" ділиться порадами досвідчених садівників.

Що посадити у квітні після заморозків:

Редис – одна з перших культур, яку можна сіяти у відкритий ґрунт. Він швидко росте і не боїться прохолоди.

– одна з перших культур, яку можна сіяти у відкритий ґрунт. Він швидко росте і не боїться прохолоди. Морква – добре переносить прохолодну погоду і проростає навіть при температурі +4–5°C.

– добре переносить прохолодну погоду і проростає навіть при температурі +4–5°C. Буряк – можна висівати, коли ґрунт прогріється до +7–10°C.

– можна висівати, коли ґрунт прогріється до +7–10°C. Цибуля-сіянка – висаджується рано навесні, як тільки ґрунт розмерзнеться і трохи підсохне.

Горох – не боїться холоду й швидко проростає.

– не боїться холоду й швидко проростає. Салат, шпинат, кріп, петрушка – всі ці зелені культури витримують весняну прохолоду.

– всі ці зелені культури витримують весняну прохолоду. Капуста білокачанна рання, броколі, кольрабі – розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт після припинення заморозків.

Якщо погода ще нестійка, варто прикривати грядки агроволокном або плівкою на ніч, особливо для молодої розсади. Важливо також слідкувати за прогнозом погоди і уникати висаджування у дні з можливими нічними заморозками.

Нагадаємо, що цей місяць – найвдаліший для посадки овочів. Раніше ми писали, що обов'язково треба садити у квітні 2025 року.