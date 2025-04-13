Пролунали вибухи: у Києві та низці областей оголосили тривогу, що відомо
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Усіх просять бути у безпечних місцях
Вранці 13 квітня у Києві, а також низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Це пов’язано із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння з Курська.
Інформація про це з’явилася у Telegram-каналі Повітряних сил України. Одразу після цього було повідомлено, що у бік Сумської області зафіксовано швидкісну мету.
Вже за кілька хвилин, за інформацією "Новини.Live" в Сумах пролунав вибух. Інформація про це встановлюється. Відомо, що над містом здіймається дим.
Не пропустіть: У Сумах 13 квітня під час ракетного удару постраждала дитина та є багато загиблих.
На момент публікації матеріалу карта повітряних тривог виглядала так:
Усіх громадян, у чиїх областях було оголошено повітряну тривогу, просять залишатися в безпечних місцях до відповідного розпорядження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 12 квітня та в ніч на 13 квітня росіяни в черговий раз атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами та КАБА. У деяких містах чули звуки вибухів.
Тим часом у моніторингових Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що вибухи нібито було чути цієї ночі у Київській та Житомирській областях. Крім того, повідомляється, що вибухи нібито чули у Каневі Черкаської області.