Пролунали вибухи: у Києві та низці областей оголосили тривогу, що відомо

Усіх просять бути у безпечних місцях

Вранці 13 квітня у Києві, а також низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Це пов’язано із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння з Курська.

Інформація про це з’явилася у Telegram-каналі Повітряних сил України. Одразу після цього було повідомлено, що у бік Сумської області зафіксовано швидкісну мету.

Вже за кілька хвилин, за інформацією "Новини.Live" в Сумах пролунав вибух. Інформація про це встановлюється. Відомо, що над містом здіймається дим.

Не пропустіть: У Сумах 13 квітня під час ракетного удару постраждала дитина та є багато загиблих.

На момент публікації матеріалу карта повітряних тривог виглядала так:

Усіх громадян, у чиїх областях було оголошено повітряну тривогу, просять залишатися в безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 12 квітня та в ніч на 13 квітня росіяни в черговий раз атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами та КАБА. У деяких містах чули звуки вибухів.

Тим часом у моніторингових Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що вибухи нібито було чути цієї ночі у Київській та Житомирській областях. Крім того, повідомляється, що вибухи нібито чули у Каневі Черкаської області.