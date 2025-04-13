Жили у Монголії і були суворими з єдиним сином: що відомо про батьків Зеленського і як вони виглядають

Нині матері президента України 74 роки, а батькові — 77

Практично кожному українцю відомо, що колишній "кварталівець", а тепер президент країни Володимир Зеленський народився і виріс у Кривому Розі, який протягом всієї повномасштабної війни зазнає ракетних атак росіян-окупантів. Багатьох також цікавить, що відомо про батьків голови держави.

Зеленського було виховано в інтелігентній сім’ї. Його мама Римма Володимирівна працювала інженером, а батько Олександр Семенович є професором із науковим ступенем "Доктор технічних наук". В інтерв’ю ВВС під час візиту до Великої Британії у липні 2024 року президент розкрив, що виховували його у суворості.

"Я не думаю, що був якийсь особливий, у мене були дуже хороші батьки. Вони були іноді дуже суворими до мене. Я ходив до школи, як багато різних звичайних дітей, але я мав багато вчитися, читати правильні книжки та мати цінності звичайних нормальних людей. Це в першу чергу", — поділився Володимир Олександрович.

Батьки Зеленського у молодості

Батьки Зеленського — що про них відомо

Олександр Зеленський народився 23 грудня 1947 року у Кривому Розі. Він – математик та програміст, з 1995 року обіймає посаду завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

Протягом 4 років працював у Монголії, де брав участь у будівництві гірничо-збагачувального комбінату у місті Ерденет. Там же Зеленський-молодший провів частину свого дитинства і закінчив перший клас, а його батькові навіть встановили пам’ятну стелу.

Олександр Зеленський

Римма Зеленська народилася 16 вересня 1950 року. Вона — інженер з освіти, має 40-річний трудовий стаж. Відомо, що під час життя з чоловіком у Монголії суворий клімат підірвав здоров’я жінки, після чого сім’ї довелося повернутися до Кривого Рогу. Нині перебуває на пенсії.

Олександр та Римма Зеленські

Відмовляли від президентства

За словами президента, їхня родина була звичайнісінькою, тому жили вони скромно. Виявляється, батьки відмовляли Володимира Зеленського від участі у президентських виборах, що відбулися у 2019 році.

"Він радився з нами, але ми сказали, що це йому зовсім не потрібно. Це суцільний бруд. Але він так вирішив. Це його вибір. Принаймні я знаю, що він не крастиме, і не дасть нікому красти. У нас сім'я була скромна. Поки тато захистився та досяг всього... Тож він виховувався не в багатій сім'ї, а у звичайній, робітничій", — розповідала Римма в одному зі своїх небагатьох інтерв’ю.

Батьки Зеленського були присутні у залі парламенту під час церемонії інавгурації сина. Фото: fakty

Нагадаємо, що дідусь Зеленського за лінією батька був ветераном Другої світової війни. Раніше ми писали, як виглядає могила Семена Зеленського.