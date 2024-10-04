Что делать, если в ТЦК не выдают заключение медосмотра: ответил юрист

Есть несколько способов обжаловать такие действия

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о мобилизации, которые касаются процедуры прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь районные и городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут оформлять постановления в трех экземплярах на основе выводов ВВК.

Как отметил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", ознакомление военнослужащих или военнообязанных с выводами ВВК обязательно. Если это не происходит, такое бездействие противоправно.

Чтобы получить копию заключения, можно подать жалобу в Министерство обороны или направить запрос в ВВК для выяснения состояния рассмотрения вопроса о пригодности. Также можно воспользоваться адвокатским запросом, а игнорирование его влечет юридическую ответственность.

Если ответа на обращение отсутствует, такие действия можно обжаловать в высшем органе или через административный суд.

Отметим, что во время военного положения многие военнообязанные проходят ВВК для определения пригодности к службе. Комиссия может дать следующие выводы:

пригодный к военной службе;

пригоден к службе в частях обеспечения или учебных заведениях;

непригоден к военной службе с исключением из учета;

временно непригоден с необходимостью пересмотра.

Критерии оценки состояния здоровья определяются Приказом Министерства обороны №402.

Напоминаем, что на ВВК военнообязанные должны пройти базовое медицинское освидетельствование, включающее анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис, а также кардиограмму и флюорографию.

Кроме того, все проходящие комиссию должны обязательно посетить шестерых врачей: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хирурга, невропатолога и психиатра. Это основной состав медицинской комиссии.

Если во время обследования выявят проблемы со здоровьем, человек может быть направлен на дополнительные анализы или консультации к другим специалистам. Медицинская комиссия принимает решение о пригодности военной службы на основе результатов осмотров, анализов и медицинских выводов.

Для лиц с хроническими заболеваниями обязательно необходимо предоставить соответствующие медицинские документы. Если у заболевания нет значительных симптомов, военнообязанный может быть признан пригодным к службе.

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