"Вся сімʼя прилаштувалась": нардеп розкрив цікаве про родину чиновниці з мільйонами у тумбі

Тетяна Крупа подбала про всіх чоловіків в родині

Військовозобов’язані члени родини керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, у якої вдома знайшли понад 6 млн доларів готівкою, нібито оформили собі фіктивну інвалідність. Це дозволяло чоловікам уникнути мобілізації та спокійно виїжджати за кордон.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. У дописі послався на власні джерела.

"За моєю інформацією, вся сімʼя пані Крупи оформила інвалідність. Це означає, що їх не мають права мобілізувати і ще вони можуть спокійно виїжджати за кордон", — написав нардеп.

Він додав, що "вся сімʼя прилаштувалась, спокійно собі живе, всюди катається", і це коли "людям не дають виїжджати".

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 жовтня в Україні відбулося резонансне затримання. У топчиновників на Хмельниччині знайшли мільйони доларів, які ті складали просто у тумбу та ліжко.

У керівниці МСЕК Тетяни Крупи у робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Також "Телеграф" розповідав про те, що відомо про топчиновників з мільйонами доларів у тумбочці. Тетяна Крупа заслужена лікарка України, а її син — кандидат наук.