Діятимуть жорстко, але не зараз: як влада Хмельниччини відреагує на затримання топчиновників із 6 млн доларів

У Хмельницькій облраді прокоментували справу керівниці МСЕК

Корупційний скандал із керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи шокував всю країну. Правоохоронці виявили в родини посадовиці мільйони доларів готівкою та величезні статки. За попередньою інформацією, гроші могли бути отримані від незаконного оформлення інвалідності для ухилянтів від мобілізації.

"Телеграф" звернувся до Хмельницької обласної ради, щоб дізнатися про можливі підозри щодо діяльності керівниці МСЕК Тетяни Крупи. Зокрема, ситуацію прокоментував нам перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук.

Керівництво облради утримується від передчасних висновків

Відповідаючи на запитання, чи були в облради якісь підозри або надходили скарги від людей щодо незаконної діяльності керівниці МСЕК та її сина, Гончарук наголосив, що до офіційного оголошення підозри та винесення судового рішення зарано робити конкретні висновки. Водночас він підкреслив, що категорично засуджує будь-яку допомогу ухилянтам від військової служби.

За словами Гончарука, керівниця МСЕК працює за контрактом, укладеним ще у 2020 році до початку каденції нинішньої облради. Термін контракту спливає у 2025 році, зазначив Гончарук. Проте на запитання, чи звільнять Крупу через корупційний скандал, він відповів так: "Хмельницька облрада діє за трудовим законодавством".

То, схоже, що до рішення суду питання про її звільнення розглядатися не буде. А судовий процес, як показує практика. у таких справах зазвичай триває рік або й більше.

Нагадаємо, що під час обшуків у керівниці МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра, який обіймає посаду керівника обласного управління Пенсійного фонду, правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів готівкою. У службовому кабінеті посадовиці знайшли 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи. Також родині належать 30 об'єктів нерухомості в Україні, нерухомість за кордоном, 9 елітних автівок та готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому. На закордонних рахунках виявлено ще 2,3 мільйона доларів. Жоден із цих активів не був задекларований.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про топчиновників з мільйонами доларів у тумбочці. Тетяна Крупа — заслужена лікарка України, син — кандидат наук.