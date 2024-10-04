"Вся семья пристроилась": нардеп раскрыл интересное о семье чиновницы с миллионами в тумбе

Татьяна Крупа позаботилась обо всех мужчинах в семье

Военнообязанные члены семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы, у которой дома нашли более 6 млн долларов наличными, якобы оформили себе фиктивную инвалидность. Это позволяло мужчинам избежать мобилизации и спокойно ездить за границу.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В сообщении сослался на собственные источники.

"По моей информации, вся семья госпожи Крупы оформила инвалидность. Это значит, что их не имеют права мобилизовать и еще они могут спокойно ездить за границу", — написал нардеп.

Он добавил, что "вся семья пристроилась, спокойно живет, повсюду катается", и это когда "людям не дают выезжать".

Напомним, в пятницу, 4 октября, в Украине произошло резонансное задержание. У топ-чиновников на Хмельнитчине нашли миллионы долларов, которые те складывали просто в тумбу и кровать.

У руководительницы МСЭК Татьяны Крупы в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ДБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что известно о топ-чиновниках с миллионами долларов в тумбочке. Татьяна Крупа заслуженный врач Украины, а ее сын — кандидат наук.