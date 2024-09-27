Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами: де вже були вибухи

Росіяни знову запустили по Україні ракети та БПЛА "Шахед"

У п’ятницю, 27 вересня, в Україні було оголошено повітряну тривогу, у Дніпрі та області пролунали вибухи.

Про це повідомила кореспондент "Телеграфу". Вибух пролунав у передмісті обласного центру. Також під загрозою обстрілу знаходяться прифронтові райони області, насамперед Нікопольський.

Також у мережі з’явилося відео перших хвилин після вибухів у Дніпрі.

Вибухи лунали і в Запоріжжі, про що повідомило "Суспільне: Запоріжжя".

Тим часом на більшій частині території України оголошено повітряну тривогу. Це пов’язано з активністю російської армії та флоту: окупанти вивели в Чорне море кораблі, а також використовують ракети та безпілотні літальні апарати.

Тривогу оголосили у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, також вона звучить на Донбасі та Криму. Влада просить мирних мешканців залишатися в укритті і не виходити до відбою.

Також існує загроза ударних безпілотних літальних апаратів з півночі, півдня та сходу, про що повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у п’ятницю 27 вересня російські військові вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі.