Чому ППО стала збивати менше "шахедів": експерт вказав на цікаву закономірність

Більшість просто не долітає, зазначив він

Згідно з офіційними повідомленнями, українська ППО в ніч на 4 жовтня збила лише 9 "шахедів" з 19-и, що запустила Росія. Експерт вважає, що це може бути пов'язане з тим, що РФ масштабувала виробництво ударних дронів й вони стали менш якісними.

"Телеграф" попросив прокоментувати цей факт авіаційного експерта, заступника гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського. За його словами, один з факторів може бути в тому, що коли запускається менше безпілотників, їх важче виявити.

Крім того, Храпчинський пояснив, що це може бути пов'язано з тим, що росіяни масштабували виробництво ударних дронів. Тепер вони роблять їх більше, але якість гірша.

"Треба розуміти, що більшість просто не долітає, тому що активне масштабування виробництва безпілотників призводить до поганої якості. Тобто тут теж треба ставку робити. Давайте згадаємо, все, що масштабувала Росія, воно починало робитися тяп-ляп", — зазначив експерт.

Він додав, що РФ до повномасштабної війни придбали велику лінію по виробництву композитних матеріалів. Тепер всі комплектуючі для дронів з композитних матеріалів росіяни роблять самостійно.

"Тому, в принципі, якщо казати про масштабування виробництва, ми зараз будемо бачити, що більшість дронів будуть втрачатися, або будуть падати, або будуть падати навіть на територію Російської Федерації, або повертатися до території Російської Федерації", — сказав Храпчинський.

Він пояснив, за яких умов дрон, випущений росіянами для удару по Україні, може повернутися на територію РФ. Для цього безпілотникам дають помилкові точки навігації.

"Це як якщо б ви зайшли, ідете по квартирі з заплющеними очами, і вам хтось неправду каже, ви йдете по коридорах, а каже, ви вже на кухні, а ви вже в спальні, розумієте? Тобто супутник дає певні точки навігації, передає певні дані. І якщо ви підміните ці дані, то ви думаєте, що ви правильно летите, а насправді летите по зовсім інших координатах", — розповів експерт.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗС України, вночі 4 жовтня російська армія атакувала Україну 19-ма "шахедами". Зазначається, що 9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Ще 7 ворожих безпілотників було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

Як розповідав "Телеграф", 3 жовтня три російські "шахеди" залетіли на територію Білорусі. У цей час у небі був вертоліт із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.