Не свистів у хаті: чоловік чиновниці на ліжку з доларами став героєм нової порції мемів

Потік іронії не зупинити

Вже другий день не зупиняються меми та жарти з приводу того, що у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою. Зокрема іронізують з фото чоловіка чиновниці, який лежить на ліжку, вкритому пачками доларів.

Українці жартують, що це навіть не фінансова подушка, а фінансовий матрац. Ще один дотепний мем побудований на прикметах.

"Не виносив сміття після заходу сонця, не свистів у хаті. І осьо", — підписав автор мему фото чоловіка на ліжку з доларами.

Є й інші смішні та влучні підписи на цьому епічному кадрі. Наприклад, "коли на день народження тобі набажали побільше грошей".

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагачені. За даними ДБР, гроші в їхній квартирі були практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. В робочому кабінеті чиновниці було виявлено 100 тис. доларів США та низку підроблених медичних документів, а також списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував першу партію мемів, викликаних цим викриттям. Вони з'явилися одразу після публікації фото.