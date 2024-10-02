Новий сервіс "Укрзалізниці" уже критикують за відсутність деяких функцій та помилки

Пасажири вже висловили свої зауваження

У середу, 2 жовтня, АТ "Укрзалізниця" оголосила про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків. Проте користувачі уже звернули увагу на відсутність деяких функцій, які були доступні на старому сайті.

Відтепер пасажири можуть купувати квитки онлайн через мобільний застосунок та оновлений вебсайт національного перевізника. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Варто зазначити, що оновлений сайт для купівлі залізничних квитків "Укрзалізниця" запустила у тестовому режимі ще у травні 2024 року за підтримки Mastercard. Цей період дозволив компанії виявити та усунути можливі недоліки перед повноцінним запуском. Наразі "Укрзалізниця" продає онлайн 85% квитків, що є одним із найкращих показників у Європі.

Проте, попри новий інтерфейс та функціонал, користувачі вже висловлюють свої зауваження та побажання щодо роботи оновленого сервісу. На офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Facebook з'явилося чимало коментарів від пасажирів. Зібрали для вас найцікавіші повідомлення:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Укрзалізниця" привернула увагу своїми тендерами. Цього разу стало відомо, що вона виділить 26 мільйонів гривень на консультації.