Что грозит уклонистам, которые обращались к "миллионерше" и главе МСЭК Хмельнитчины

Штрафом все не ограничится

Уклонистам, которые пользовались услугами задержанной главы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы, может угрожать до 5 лет заключения. Сейчас Государственное бюро расследования (ГБР) изучает список ее "клиентов".

Об этом рассказала адвокат Наталья Свирневская Общественное Хмельницкий. Она подчеркнула, что "клиентов" Крупы должны найти и проверить.

"Надо будет устанавливать, правильный или неправильный указанный диагноз. В ходе допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он раньше за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, будут расследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить", — сказала адвокат.

По ее словам, если будет доказано, что у человека из списка диагноз установлен с целью уклонения от мобилизации, ему может угрожать ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. А санкция статьи предусматривает заключение от трех до пяти лет.

В то же время, если кроме фиктивного диагноза еще будет обнаружена и взятка, это уже могут квалифицироваться по статье 369 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает либо штраф до 4 тысяч грн, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Будут выяснять, заставили ли их дать взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", — пояснила Наталья Свирневская.

Напомним, что во время обысков кабинета главы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы был обнаружен список "клиентов" и их фиктивные диагнозы.

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