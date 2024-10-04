Лукашенко пообіцяв допомогти Україні після війни і вже отримав хвилю відповідей

Лукашенко пообіцяв Україні підтримку

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову цинічну заяву щодо України. Цього разу він заявив, що Білорусь допоможе відновити нашу країну після закінчення війни.

Крім того, Лукашенко пообіцяв Україні підтримку, якщо поляки "спробують відтяпати" західні території. Про це повідомило інформаційне агентство "БелТА".

Лукашенко знову дивує своїми заявами

Самопроголошений лідер Білорусі висловив думку, що США не братимуть участі у відбудові України після завершення бойових дій. За його словами, Америка буде зайнята внутрішніми проблемами, тому цю роль на себе візьме Білорусь.

"Керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", — наголосив Лукашенко.

Він також розкритикував Володимира Зеленського за те, що український президент не їде до Мінська чи Москви для "завершення цієї війни".

Реакція українських посадовців

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко прокоментував ці заяви у своєму Telegram-каналі. Він вважає, що подібні висловлювання свідчать про наївну віру Лукашенка у "дружбу" між Україною та Білоруссю після війни.

"Нічого дивного, росіяни, ну і Лукашенко, мають приклад грузинської моделі, в яку свято вірять. Це коли після війни — дружба, жуйка. Інакше вони не мислять. Але дурень думкою багатіє", — написав Коваленко.

Мережа вибухнула коментарями

Користувачі соціальних мереж не залишилися осторонь і активно відреагували на заяви Лукашенка. Ми зібрали кілька найцікавіших коментарів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому різко змінилася риторика Лукашенка щодо України та Зеленського. Експерт розповів, від кого тепер залежить Білорусь.