Рус

"Курськ" могли перенести? Каспаров назвав "винних"

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарі Каспаров
Гарі Каспаров

Захід мав багато можливостей вплинути протягом війни, але не зробив цього

Нерішучість західних країн призвела до початку російського вторгнення в Україну, а тепер вона не дає їй змоги перемогти. Ймовірно, через це Курська операція розпочалася 2024 року, а не 2023-го.

Про це розповів російський чемпіон світу з шахів, опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв’ю "Телеграфу": У Путіна є улюблений трюк, але він не піде проти "старших товаришів".

"Захід мав кілька можливостей мінімізувати втрати України. І взагалі мінімізувати збитки майже всій міжнародній системі безпеки, яких завдає Путін, якби ухвалив рішення про повномасштабну підтримку України раніше", — сказав він.

Каспаров зазначив, що російського вторгнення можна було б уникнути, якби на Заході чітко зафіксували те, які наслідки чекають на Кремль, проте цього ніхто не зробив. На переконання політика, санкції могли б запобігти війні, але не зможуть її зупинити.

Також він звернув увагу на те, що постійні перебої з поставками зброї не дали українській армії вирішити результат війни ще у серпні-вересні 2022 року, але натомість Захід дав окупаційній армії вісім-дев’ять місяців для того, щоб окопатися та посилити свою оборону.

"Я не є військовим експертом, але сильно підозрюю, що Курська операція готувалася не у 2024 році. Я думаю, що саме американська заборона не дозволила Україні зробити це у 23-му році", — сказав Каспаров.

Нині, каже політик, Захід продовжує давати необхідну кількість зброї, щоби захиститися, але не для перелому ходу війни. Це, за його словами, пов’язано з тим, що там не зафіксовано стратегічної мети у вигляді перемоги України, включаючи звільнення всіх територій, репарації та покарання злочинців.

"Коли не зафіксовано мету, відповідно, і тактична підтримка йтиме на рівні недоробленої цілі", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, лише 29 вересня 2024 року президент США Джо Байден уперше прямо сказав, що Україна переможе у війні проти Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Гаррі Каспаров