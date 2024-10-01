"Курськ" могли перенести? Каспаров назвав "винних"

Захід мав багато можливостей вплинути протягом війни, але не зробив цього

Нерішучість західних країн призвела до початку російського вторгнення в Україну, а тепер вона не дає їй змоги перемогти. Ймовірно, через це Курська операція розпочалася 2024 року, а не 2023-го.

Про це розповів російський чемпіон світу з шахів, опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв’ю "Телеграфу": У Путіна є улюблений трюк, але він не піде проти "старших товаришів".

"Захід мав кілька можливостей мінімізувати втрати України. І взагалі мінімізувати збитки майже всій міжнародній системі безпеки, яких завдає Путін, якби ухвалив рішення про повномасштабну підтримку України раніше", — сказав він.

Каспаров зазначив, що російського вторгнення можна було б уникнути, якби на Заході чітко зафіксували те, які наслідки чекають на Кремль, проте цього ніхто не зробив. На переконання політика, санкції могли б запобігти війні, але не зможуть її зупинити.

Також він звернув увагу на те, що постійні перебої з поставками зброї не дали українській армії вирішити результат війни ще у серпні-вересні 2022 року, але натомість Захід дав окупаційній армії вісім-дев’ять місяців для того, щоб окопатися та посилити свою оборону.

"Я не є військовим експертом, але сильно підозрюю, що Курська операція готувалася не у 2024 році. Я думаю, що саме американська заборона не дозволила Україні зробити це у 23-му році", — сказав Каспаров.

Нині, каже політик, Захід продовжує давати необхідну кількість зброї, щоби захиститися, але не для перелому ходу війни. Це, за його словами, пов’язано з тим, що там не зафіксовано стратегічної мети у вигляді перемоги України, включаючи звільнення всіх територій, репарації та покарання злочинців.

"Коли не зафіксовано мету, відповідно, і тактична підтримка йтиме на рівні недоробленої цілі", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, лише 29 вересня 2024 року президент США Джо Байден уперше прямо сказав, що Україна переможе у війні проти Росії.