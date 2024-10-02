В Україні почнуть видавати повістки з QR-кодом: для чого він потрібен
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Нові повістки в ТЦК з’являться в Україні
В Україні змінять формат повісток до територіальних центрів комплектації. Тепер на частини з’являться QR-коди, за допомогою яких їх можна буде перевірити.
Про це розповіла заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко у коментарі DOU. За її словами, нововведення будуть прийняті найближчим часом, а функціональна частина вже проходить тестування.
За її словами, запровадження QR-коду дозволить миттєво перевірити документ на його актуальність та чинність. Зокрема, у програмі "Резерв+" з’явиться сканер, яким можна просканувати код.
Це дозволить одразу отримати інформацію про те:
- чи є повістка актуальною;
- коли вона була видана та її номер;
- який ТЦК її видав та хто її підписав;
- з якою метою військовозобов’язаного викликають у ТЦК (уточнення даних, проходження ВЛК чи мобілізаційне розпорядження).
Чи це пов’язано з тим, що центри комплектації почали надсилати повістки поштою, Чорногоренко не уточнила.
Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків не отримає повістку поштою. Листи від ТЦК можуть надіслати насамперед українцям, які оновили дані.