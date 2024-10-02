В Україні почнуть видавати повістки з QR-кодом: для чого він потрібен

Нові повістки в ТЦК з’являться в Україні

В Україні змінять формат повісток до територіальних центрів комплектації. Тепер на частини з’являться QR-коди, за допомогою яких їх можна буде перевірити.

Про це розповіла заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко у коментарі DOU. За її словами, нововведення будуть прийняті найближчим часом, а функціональна частина вже проходить тестування.

За її словами, запровадження QR-коду дозволить миттєво перевірити документ на його актуальність та чинність. Зокрема, у програмі "Резерв+" з’явиться сканер, яким можна просканувати код.

Це дозволить одразу отримати інформацію про те:

чи є повістка актуальною;

коли вона була видана та її номер;

який ТЦК її видав та хто її підписав;

з якою метою військовозобов’язаного викликають у ТЦК (уточнення даних, проходження ВЛК чи мобілізаційне розпорядження).

Чи це пов’язано з тим, що центри комплектації почали надсилати повістки поштою, Чорногоренко не уточнила.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків не отримає повістку поштою. Листи від ТЦК можуть надіслати насамперед українцям, які оновили дані.