Повісток поштою стане ще більше: десятки тисяч осіб скоро отримають своє запрошення

Документи були сформовані за допомогою Реєстру військовозобов'язаних

Міністерство оборони України сформувало і відправило "Укрпошті" ще 70 тис. повісток. Документи мають електронні підписи начальників ТЦК та QR-код, який, за бажанням, можна перевірити через камеру смартфона і застосунок "Резерв+".

Про це повідомляє видання Ukrainian Military Pages. Зазначається, що повістки були сформовані за допомогою Реєстру військовозобов'язаних.

"За наявною в UMP інформацією, в алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми. Зокрема повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу", — пише видання.

Водночас, нині не відомо як саме працює механізм відбору військовозобов’язаних на ім’я яких формується повістка. Раніше заявлялось, що це може бути принцип "лотереї" — такий собі "рандомайзер", який випадково обиратиме осіб серед військовозобов'язаних, які відповідають вимогам мобілізації.

Нагадаємо, в середині вересня у Міністерстві оборони України розповіли про роботу над тим, щоб генерувати повістки в електронному реєстрі "Оберіг", підписувати їх цифровим підписом начальника ТЦК та передавати на централізований друк і доставку через "Укрпошту". При цьому вкотре зазначалося, що повісток у додатку "Резерв+" не передбачено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна не повинна знижувати мобілізаційний вік, якщо в цьому немає критичної потреби. Таку заяву зробив ексголовком Валерій Залужний.