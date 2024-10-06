Поддержал коррупцию в МСЭК? Заявление нардепа вызвало резонанс в сети

Заявление нардепа вызвало волну обсуждений в сети

Народный депутат Дмитрий Гурин опубликовал в своих соцсетях сообщение о скандальной истории с коррупцией в Медико-социальной экспертной комиссии. Этим он вызвал волну критики.

Свое изначальное сообщение он обнародовал в соцсети X. После того, как оно разлетелось по сети, нардеп обнародовал еще одно, которое лишь усугубило ситуацию.

"Самые кринжевые тейки в истории со взяточниками из МСЭК — что в бюджете в это время не хватает денег, а мы поднимаем налоги. Взяточничество — уголовное преступление и недопустимо. Но как именно в бюджете станет больше денег, если МСЭК перестанет брать взятки?", — написал он и призвал людей "включать логику".

В комментариях к записи он попытался объяснить мысль и настаивал на том, что даже если МСЭК начнут выполнять свои обязанности, как положено, то денег в бюджете больше не станет.

Пользователи сети в свою очередь отметили, что это не соответствует действительности.

Нардеп в свою очередь решил продолжать гнуть свою линию, даже несмотря на то, что его заявление вызвало крайне негативную реакцию среди украинцев.

Как известно, нардеп Гурин родился в Хмельницкой области, детство провел в Донецкой области, а свою карьеру начал в России. После захвата россиянами Крыма он вернулся в Украину, где открыл собственное агентство диджитал-коммуникаций и рекламы. Затем был советником по коммуникациям в Министерстве здравоохранения, а в 2019 году он прошел в парламент от партии "Слуга народа", одержав победу на мажоритарном округе в Киеве.

В июле 2024 года он попадал в историю с голосованием за законопроект о разрешении для коррупционеров идти на сделку со следствием и платить штраф за совершенное правонарушение. Сам он заявил, что якобы перепутал кнопку и проголосовал по ошибке.