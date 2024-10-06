"Потрібно будувати психлікарні": жінка-квадробер в ефірі телемарафону вразила українців (відео)

Ця субкультура викликає бурхливі суперечки у суспільстві

В ефірі українського телемарафону ведучі представили глядачам квадробера Анетту Барсівну. Жінка запевняє, що почувається кішкою і про це без сорому розповідає своїм підписникам в Instagram.

В ефірі вона з’явилася в масці, стилізованій під сіру кішку, і рукавичках у вигляді котячих лап. Новину про це розтиражували багато українських Telegram-каналів. І варто зазначити, що цей випуск викликав бурхливі обговорення у мережі.

Так, в ефірі телемарафону ведучий представив свою гостю Анетту Барсівну. Жінка є популярним блогером і зараховує себе до субкультури квадроберів. Послідовники цього тренду пересуваються на четвериньках, використовуючи тематичні аксесуари – маски, рукавички та накладні хвости, імітуючи тварин.

Дані новини в ефірі національного телемарафону викликали обурення серед користувачів соцмереж. Українці негативно поставилися до такого контенту і почали дорікати уряду у фінансуванні телемарафону, який показує подібну "дичину":

"Цікаво, а в туалет на лоток ходять?"

"Може на фронт тварин, лякати росіян?!"

"Жеруть теж у масках? Як тварини?"

"Країна деградує. Потрібно будувати психлікарні"

"Шиза косить наші ряди"

Ці та ще безліч гнівних коментарів можна прочитати під новиною про це пряме включення з жінкою-квадробером. Варто відзначити, що у світі ця субкультура не вважається небезпечним проявом або психічним розладом.

Хто такі квадробери

У сучасному світі квадробери – це переважно молодь та діти, які стали частиною незвичайної субкультури. Сьогодні послідовники цього тренду пересуваються на карачки, використовуючи тематичні аксесуари – маски та накладні хвости, імітуючи тварин. Хоча маски та хвости не є обов’язковими, вони стали відмінною рисою квадроберів. А саме слово "квардробер" походить від квадробіки.

Квадробіка – це вид фізичної активності, де люди імітують рух тварин, бігаючи на чотирьох кінцівках. Назва походить від латинського слова "quattuor" (чотири) та "аеробіка". Учасники руху вважають це справжнім видом спорту.

Квадробери наслідують рух кішок, лисиць, собак та інших звірів. Вони виконують різноманітні трюки: стрибки, лазіння по деревах тощо.

Історія виникнення

Засновником квадробіки вважають японського легкоатлета Кенічі Іто. Він захопився бігом на чотирьох ще на початку 2000-х років. Спочатку суспільство не сприймало його захоплення, якось поліція навіть затримала Іто, вважаючи його соціально-небезпечним.

Проте Кеничі не здався. Він провів понад місяць на природі, розробляючи свою методику. У 2008 році Іто встановив світовий рекорд із бігу на чотирьох — 100 метрів за 18,58 секунди. А у 2015 році покращив свій результат до 15,7 секунди.

Що роблять квадробери

Квадробери виконують складні трюки, які непідготовленій людині важко повторити. Наприклад:

Подолають перешкоди стрибками, розігнавшись на чотирьох.

Швидко забираються на дерева, імітуючи рухи кішок.

Ці трюки часто знімають відео для YouTube та інших соцмереж. Змагання з квадробіки рідко мають чітку структуру: зазвичай учасники демонструють свої вміння, а журі чи глядачі обирають найкращого. Отже, хоча квадробіка може здатися дивною, вона набирає популярності серед молоді як новий спосіб фізичної активності та самовираження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто такі анімешники, скейтери та готи. А також яка з цих субкультур може бути небезпечною для підлітків. На думку фахівців, на відміну від традиційних уявлень, сучасні підліткові субкультури зазвичай не становлять суттєвої небезпеки.