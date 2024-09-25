Були квадроберами ще до того, як це стало модним: відомі люди почали показувати себе в образах тварин

Відомі люди не стали стояти осторонь нового тренду

Останнім часом інтернет заполонив новий "тренд"- квадробіка. Це нова субкультура людей, які наслідують поведінку тварин. Нова хвиля такої креативності включає використання таких "луків" у фотосесіях, відеороликах і навіть у реальному житті. Відомі люди вирішили показати в мережі себе у костюмах тварин у дитинстві або у дорослому віці.

Також в мережі з’явилися жарти про те, що у дитячому садочку всі були квадроберами. Публічні люди показують себе у дитячому садочку на новорічних святах.

Віктор Трегубов

Відомий український журналіст та військовослужбовець, який є співзасновником партії "Демократична сокира", показав себе у дитячому садочку в костюмі ведмедя. "І про квадробінг. (Як ви можете пересвідчитися, я вже тоді не йшов в ногу з колективом)", — пожартував у дописі Віктор Трегубов.

Еліна Слободянюк

Популярна українська копірайтерка, письменниця, політтехнологиня та авторка книги "Шлях до серця виборця" показала себе у дорослому віці в костюмі тварини та з розмальованим обличчям. Жінка також підписала допис: "Тількі дізналася, що таке квадробер. Знала, що я трендсеттер, але не думала, що настількі".

Аліна Шубська

Журналістка, астрологиня та тарологиня Аліна Шубська також доєдналася до нового "тренду". Дівчина також виклала фото, де вона з вушками кота на голові та імітує рухи цієї тварини. Допис журналістка підписала так: "Була квадроберкою ще до того, як це стало мейнстрімом!".

Такі образи стали популярними навіть серед відомих людей, що робить нову субкультуру більш популярною. Публічні постаті показують, що будь-який спосіб самовираження дітей — абсолютно нормальний.

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