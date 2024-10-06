"Нужно строить психушки": женщина-квадробер в эфире телемарафона поразила украинцев (видео)

Данная субкультура вызывает бурные споры в обществе

В эфире украинского телемарафона ведущие представили зрителям квадробера Анэтту Барсовну. Женщина уверяет, что ощущет себя кошкой и об этом без стеснения рассказывает своим подписчикам в Instagram.

В эфире она появилась в маске, стилизованной под серую кошку, и перчатках в виде кошачьих лап. Новость об этом растиражировали многие украинские Telegram-каналы. И стоит отметить, что данный эфир вызвал бурные обсуждения в сети.

Так, в эфире телемарафона ведущий представил свою гостью — Анэтту Барсовну. Женщина является популярным блогером и причисляет себя к субкультуре квадроберов. Последователи этого тренда передвигаются на четвереньки, используя тематические аксессуары – маски, перчатки и накладные хвосты, имитируя животных.

Данные новости в эфире национального телемарафона вызвало возмущение среди пользователей соцсетей. Украинцы возмутились такому контенту и начали упрекать правительство в финансировании телемарафона, который показывает подобную "дичь":

"Интересно, а в туалет на лоток ходят?"

"Может на фронт животных, пугать русских?!"

"Жрут тоже в масках? Как животные?"

"Страна деградирует. Нужно строить психушки"

"Шиза косит наши ряды"

Эти и еще множество гневных комментариев можно прочитать под новостью о данном прямом включении с женщиной-квадробером. Стоит отметить, что в мире данная субкультура не считается опасным проявлением или психическим отклонением.

Кто такие квадроберы

В современном мире квадроберы — это преимущественно молодежь и дети, ставшие частью необычной субкультуры. Сегодня последователи этого тренда передвигаются на четвереньки, используя тематические аксессуары – маски и накладные хвосты, имитируя животных. Хотя маски и хвосты не являются обязательными, они стали отличительной чертой квадроберов. А само слово "квардробер" произошло от квадробики.

Квадробика – это вид физической активности, где люди имитируют движения животных, бегая на четырех конечностях. Название происходит от латинского слова "quattuor" (четыре) и "аэробика". Участники движения считают это настоящим видом спорта.

Квадроберы подражают движению кошек, лис, собак и других зверей. Они выполняют разнообразные трюки: прыжки, лазание по деревьям и т.д.

История возникновения

Основателем квадробики считают японского легкоатлета Кеничи Ито. Он увлекся бегом на четырех еще в начале 2000-х годов. Поначалу общество не воспринимало его увлечения, однажды полиция даже задержала Ито, считая его социально-опасным.

Однако Кеничи не сдался. Он провел больше месяца на природе, разрабатывая свою методику. В 2008 году Ито установил мировой рекорд по бегу на четырех – 100 метров за 18,58 секунды. А в 2015 году улучшил свой результат до 15,7 секунды.

Что делают квадроберы

Квадроберы выполняют сложные трюки, которые неподготовленному человеку трудно повторить. Например:

Преодолевают препятствия прыжками, разогнавшись на четырех.

Быстро забираются на деревья, имитируя движения кошек.

Эти трюки часто снимают на видео для YouTube и других соцсетей. Соревнования по квадробике редко имеют четкую структуру: обычно участники демонстрируют свои умения, а жюри или зрители выбирают лучшего. Итак, хотя квадробика может показаться странной, она набирает популярность среди молодежи как новый способ физической активности и самовыражения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто такие анимешники, скейтеры и готы. А также какая из этих субкультур может быть опасна для подростков.По мнению специалистов, в отличие от традиционных представлений, современные подростковые субкультуры обычно не представляют существенной опасности.