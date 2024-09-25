Як мавпа, кішка чи ведмідь: три найпопулярніші техніки пересування квадроберів
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Це вимагає значної фізичної підготовки та координації рухів
В Україні, як і в багатьох країнах, зараз на слуху нова субкультура — квадробінг. Квадробери, що належать до неї, носять маски тварин, хвости та інші аксесуари, а крім того, копіюють поведінку чотирилапих. Вони мають цілу низку рухів, якими імітують тварин.
Для пересування квадробери використовують руки й ноги, і часто повзають рачки. Варто зазначити, що це потребує значної фізичної підготовки та координації рухів, щоб проводити у такому становищі тривалий час.
На сьогодні можна знайти величезну кількість навчальних відео з рухами квадроберів. На них як діти, так і дорослі, що належать до цієї субкультури, демонструють різні стрибки, біг, ходьбу та інші рухи, які вони повторюють за тваринами.
У мережі виділяють три основні техніки пересування квадроберів:
- Мавпячий стиль — найпоширеніший, заснований на техніці Кеничі Іто. Характеризується швидкими, стрибкоподібними рухами.
- Стиль ведмедя — повільніший, більш заснований на силі стиль рухів, що імітує хід ведмедя.
- Котячий стиль — відомий плавними та гнучкими рухами, часто використовується для виконання акробатичних елементів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися жарти, що в дитячому садку багато хто був "квадроберами". Відомі люди показали себе на новорічні свята в дитячому садку в різних костюмах.