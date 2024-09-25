Хто такі квадробери: звідки пішло це слово та чим займаються послідовники нового тренду

Завдяки своїй креативності та свободі самовираження, квадробери стають все більш популярними серед молоді

У парках України останнім часом можна помітити незвичайне видовище: люди в масках тварин бігають на чотирьох. Якщо придивитися, стає зрозуміло, що це не зйомки фільму і не флешмоб

Квадробери — не просто новий тренд, а ціла субкультура, що об'єднує молодь через гру. "Телеграф" розбирався, звідки пішло це слово, та що воно означає.

Хто такі квадробери

У сучасному світі квадробери — це, переважно, молодь та діти, які стали частиною незвичайної субкультури. Сьогодні послідовники цього тренду пересуваються навкарачки, використовуючи тематичні аксесуари — маски та накладні хвости. що імітують тварин. Хоча маски та хвости не є обов'язковими, вони стали відмінною рисою квадроберів. А саме слово "квардробер" від квадробіки.

Квадробіка – це вид фізичної активності, де люди імітують рухи тварин, бігаючи на чотирьох кінцівках. Назва походить від латинського слова "quattuor" (чотири) та "аеробіка". Учасники руху вважають це справжнім видом спорту.

Квадробери наслідують рухи котів, лисиць, собак та інших звірів. Вони виконують різноманітні трюки: стрибки, лазіння по деревах тощо.

Історія виникнення

Засновником квадробіки вважають японського легкоатлета Кенічі Іто. Він захопився бігом на чотирьох ще на початку 2000-х років. Спочатку суспільство не сприймало його захоплення, а одного разу поліція навіть затримала Іто, вважаючи його соціально небезпечним.

Проте Кенічі не здався. Він провів понад місяць на природі, розробляючи свою методику. У 2008 році Іто встановив світовий рекорд з бігу на чотирьох – 100 метрів за 18,58 секунди. А у 2015 році покращив свій результат до 15,7 секунд.

Чим квадробери відрізняється від інших субкультур

Квадробери, простими словами, – це ті, хто займається оригінальним видом спорту на свіжому повітрі. Якщо відкинути використання масок та іншого реквізиту, то це всього лише ще одна варіація на тему ігрової гімнастики. Важливо розуміти, що квадробери – це не теріани і не фурі:

Теріани – це люди, які серйозно асоціюють себе з різними видами тварин.

Фурі – ті, хто самовиражається через використання образів звірів без занять спортом.

Квадробіка ж насамперед про фізичну активність і наслідування тварин лише в русі. Вона сприяє розвитку витривалості, координації та балансу та стимулює уяву.

Що роблять квадробери

Квадробери виконують складні трюки, які непідготовленій людині повторити важко. Наприклад:

Долають перешкоди стрибками, розігнавшись на чотирьох.

Швидко залазять на дерева, імітуючи рухи котів.

Ці трюки часто знімають на відео для YouTube та інших соцмереж. Змагання з квадробіки рідко мають чітку структуру: зазвичай учасники демонструють свої вміння, а журі або глядачі обирають найкращого. Отже, хоча квадробіка може здаватися дивною, вона набирає популярність серед молоді як новий спосіб фізичної активності та самовираження.

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