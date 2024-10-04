"Квартиру для квадроберів" пропонують в Одесі: у мережі обурюються та сміються (відео)

Субкультура викликає суперечки

Рух квадроберів в Україні набирає обертів. В Одесі жінка вела одного з них на повідку, а рієлтори використовують цей тренд для продажу квартир, однак у мережі до них ставляться, м’яко кажучи, неоднозначно.

Відео з квадроберами та ріелтером, що рекламує квартиру для них, публікує Telegram-канал "Х**ва Одеса". Під ними розгорнулося живе обговорення.

На одному з роликів літня дама, у якої на повідку молодий хлопець в масці тигра. Жінка каже, що знайшла "хорошого хлопчика", а хлопець лащиться до неї, імітуючи поведінку тварини.

На другому — рієлтор описує переваги "квартири для квадроберів". Вона розповідає, що житло на першому поверсі, воно підійде "кішечкам, собачкам, можливо тарганам, можливо щурам, хто себе так відчуває… можна з кухні вилазити прямо на зелену зону".

У коментарях обурюються, що "вірус квадроберства" охоплює дедалі більше людей. Особливо незадоволені, що у цьому бере участь жінка похилого віку. А ось рієлтора розуміють, оцінивши її винахідливість.

Для довідки: квадробери – це переважно молодь та діти, які стали частиною незвичайної субкультури. Послідовники цього тренду пересуваються рачки, використовуючи тематичні аксесуари – маски та накладні хвости, імітуючи поведінку тварин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зародилося квадроберство. Також ми писали, звідки пішло це слово.