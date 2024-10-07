Є бронь чи відстрочка, але виписали повістку: чи можна її проігнорувати

ТЦК може не оновити або пропустити особисті дані

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язаним надсилаються повістки. Однак деякі чоловіки за певних умов можуть отримати відстрочку або бронь від призову.

Бувають випадки, коли людина з відстрочкою або бронею отримала повістку. Адвокат Ростислав Кравець розповів в ефірі "Апостроф TV", що чоловікові робити в такій ситуації.

Фахівець пояснює, що військовозобов'язані із відстрочкою чи бронюванням, якщо отримали повістку, мають з'явитись в ТЦК. А якщо це стосується військових, то їх мають зняти з військового обліку.

"Існує дуже велика проблема з цим, тому що черги великі. ТЦК просто завалені питаннями щодо відстрочки мобілізації, проходження ВЛК, належний військовий облік. В деяких ТЦК є черги до листопада", — коментує він.

Він також нагадує про те, що в листопаді завершується період мобілізації і, ймовірно, його подовжать. Тому всім, хто має бронь або відстрочку, необхідно повторно їх оновити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких випадках особі можна законно відмовитися від повістки.