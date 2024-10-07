Рада хоче пом’якшити покарання за "самоволку" та дезертирство

До законодавства хочуть внести норми щодо можливості уникнути покарання за СЗЧ

Нардепи запропонували внести до законодавства норму, згідно з якою проходження служби не припинятиметься для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Тобто у деяких випадках вони зможуть безперешкодно повернутися на службу, чого вони не можуть зробити зараз.

Про це йдеться у тексті законопроєкту 12095, який є доступним для ознайомлення на сайті Верховної Ради. Наразі проходження військової служби для осіб, які залишили місце проходження служби, дезертували чи добровільно здалися в полон, призупиняється.

Відновиться на службі у таких випадках можливо лише у випадку, коли суд ухвалив рішення про виправдання таких військовослужбовців та закрив проти них кримінальну справу.

Тепер нардепи хочуть запровадити норму про те, що якщо військовослужбовець добровільно повернеться на місце проходження служби не пізніше 72 годин після його залишення, то кримінальне провадження відкрито не буде. Командир військової частини повинен відновити виплату грошового та інших видів забезпечення, а також дію пільг та соціальних гарантій.

У разі прийняття законопроєкту, навіть відкриті кримінальні провадження за статтями 407 (СЗЧ) та 408 (дезертирство) не є приводом для відмови у продовженні проходження служби та дії контракту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім сім’ям Роман Ліхачов розповів, що в Україні з 2022 року вже понад 100 тисяч військових здійснили СЗЧ.