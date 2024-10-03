Покарання за "самововку" більше не буде? Які зміни готують у Раді

Інформація про те, що у "самововці" зараз понад 100 тисяч військових, не відповідає дійсності

В українському парламенті працюють над законопроєктом, який передбачає повне звільнення від відповідальності, якщо після самовільного залишення частини (СОЧ/СЗЧ) добровільно повернутися до війська. Проєкт можуть зареєструвати найближчими днями.

Про це сказав народний депутат, член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Hromadske. За його словами, від попереднього закону, який декриміналізує перше СЗЧ, цей проєкт має відрізнятися тим, що кримінальне провадження навіть не відкриватиметься.

"Нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від кримінальної відповідальності. А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться. А це дуже багатьох стримує від повернення на військову службу. Тобто ми хочемо, щоб була можливість повернутися до військової служби без страху мати судимість", — зазначив Веніславський.

Довідка: СЗЧ/СОЧ — самовільне залишення частини (на рос. — самовольное оставление части). За самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям строкової служби понад три доби, але не більше як місяць, людині може загрожувати покарання у вигляді утримання дисциплінарного батальйону на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Веніславський запевнив, що інформація щодо того, що у СЗЧ зараз понад 100 тисяч військових, не відповідає дійсності. Він каже, що їх менше.

На запитання про те, чи немає після випадку публічного СЗЧ парламентських дискусій щодо чітких термінів служби й чи не очікується обіцяний законопроєкт від Міноборони, він відповів наступне:

"Ми на засіданні ці питання порушуватимемо. Чекаємо на зустріч міністра. Зараз я не готовий коментувати це. Ми очікуємо на цю інформацію від міністра оборони", — підсумував народний обранець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім сім’ям Роман Ліхачов розповів, що в Україні з 2022 року вже понад 100 тисяч військових здійснили СЗЧ.