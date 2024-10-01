Командири зможуть самі направляти добровольців на ВЛК та набирати людей у свої підрозділи

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У вівторок, 1 жовтня, під час засідання Кабінету міністрів України до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації було внесено низку змін. З цього моменту повноваження командирів військових частин будуть значно розширені.

Вони матимуть право комплектувати бойові частини добровольцями та зможуть самі направляти громадян на проходження ВЛК. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації та розширив повноваження командирів військових частин.

Вони отримали право направляти резервістів та військовозобов’язаних на проходження ВЛК, щоб визначити їхній ступінь придатності до несення військової служби.

Крім цього, командирам військових частин дозволено самостійно комплектувати бойові військові частини за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Гончаренко також наголосив, що Генштабу Збройних сил надано право визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюватиметься призов резервістів і військовозобов'язаних.

Нагадаємо, в Україні продовжується загальна мобілізація, проте деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від призову. Чоловіки до 25 і більше 60 років, зазвичай, не підлягають призову.

Також не підлягають мобілізації особи з інвалідністю І-ІІІ ступенів та визнані непридатними до несення військової служби за станом здоров’я. Окрім того, мобілізація жінок в Україні залишається добровільною.

Не дивлячись на це, існує ціла низка громадян, які вже не можуть розраховувати на відстрочку від призову. Нове законодавство передбачає, що восени відстрочку не отримають вісім категорій чоловіків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які документи для відстрочки перевірятимуть ТЦК у жовтні. Після внесення змін до законодавства, оформлення відстрочки стало простіше.