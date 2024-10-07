Рада хочет смягчить наказание за "самоволку" и дезертирство

В законодательство хотят внести нормы о возможности избежать наказания за СОЧ

Нардепы предложили внести в законодательство норму, согласно которой прохождение службы не будет приостанавливаться для военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть. То есть, в некоторых случаях они смогут беспрепятственно вернуться на службу, чего они не могут сделать сейчас.

Об этом говорится в тексте законопроекта 12095, который доступен для ознакомления на сайте Верховной Рады. В настоящее время прохождение воинской службы для лиц, которые покинули место прохождения службы, дезертировали или добровольно сдались в плен, приостанавливается.

Восстановится на службе в таких случаях возможно лишь в случае, когда суд принял решение об оправдании таких военнослужащих и закрыл против них уголовное дело.

Теперь же нардепы хотят ввести норму о том, что если военнослужащий добровольно вернется на место прохождения службы не позднее 72 часов после его оставления, то уголовное производство открыто не будет. Командир военной части должен возобновить выплату денежного и других видов обеспечения, а также действие льгот и социальных гарантий.

В случае принятия законопроекта, даже открытые уголовные производства по статьям 407 (СОЧ) и 408 (дезертирство) не являются поводом для отказа в продолжении прохождения службы и действия контракта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Центра предоставления поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев рассказал, что в Украине с 2022 года уже более 100 тысяч военных совершили СОЧ.