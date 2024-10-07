В Україну повернулися нелегальні покер-клуби

Найскандальніший покер-клуб Києва, про незаконну діяльність якого і російський менеджмент розповідали журналісти "Слідства.Інфо", де неодноразово проводились гучні обшуки, а власники є фігурантами кримінальних проваджень з відмивання коштів, знову запрацював. Чому так сталось?

13 вересня 2024 року "прокинувся" телеграм-канал FullHousekyiv і сповістив, що з 15 вересня Клуб Спортивного Покеру "Хрещатик" поновлює свою роботу. З цього часу інформація про одностолові турніри з фіксованими блайндами Техас 5/10, Техас 10/25 Техас 25/50 та Омаха 25/25 анонсується щоранку. Також вказується, що гра не має часових рамок, що може бути натяком на грошові ставки.

Водночас на сайті пошуку роботи з'явилось оголошення, що Клуб Спортивного Покеру "Хрещатик" запрошує на роботу дилерів-інструкторів зі спортивного покеру. Обіцяють зарплату від 45 тис. грн і просять звертатись до роботодавця через месенджери. Вказана адреса Хрещатик, 18 розвіяла будь-які сумніви: мова йде про мережу покерних клубів Full House, де під прикриттям спортивного покеру грали на гроші.

Першими про величезний гральний зал у підвальному приміщенні Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції Гідності і де під час пожежі загинули люди, повідомили у січні 2021 року журналісти "Слідства.Інфо". На той час ще свіжими були спогади про невдалі спроби відкриття тут кількох ресторанів і протести активістів з цього приводу. Тому інформація про майбутню появу в історичному місці покерного клубу на тисячу квадратних метрів не могла пройти повз увагу репортерів.

Але, коли їм вдалося під виглядом потенційних клієнтів потрапити всередину та ще й записати прихованою камерою діалог з представником закладу, виявилось, що ситуація ще цікавіша, ніж здавалось напочатку. У клубі, який відкривався під егідою федерації спортивного покеру, тобто мав надавати послуги не азартної, а інтелектуальної спортивної гри, були створені VIP-кімнати для гри на "кеш", тобто на гроші. Відвідувачів VIP-кімнат мали обслуговувати "свої" офіціанти та кальянщики. Все мало ознаки нелегального казино, яке працює без ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), не сплачує податки і не контролюється державними органами.

За тиждень журналісти дізнались ще додаткові деталі про свого співрозмовника, який проводив їм "екскурсію" по "кешевим" VIP-кімнатам. Вдалося встановити, що цього чоловіка звуть Денис Селявін і він родом із Санкт-Петербурга. Щонайменше за два роки до описаних подій був менеджером казино King’s Casino (також відомого як King’s Resort), розташованого у чеському селі Розвадів, де знаходиться найбільший покерний зал у Європі. Власником закладу вказаний уродженець Росії Леон Цукернік.

На сенсаційні репортажі "Слідства.Інфо" відреагувала Нацполіція. Була порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 203-2 КК України "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей". А 29 травня 2021 року у покерному клубі пройшов перший обшук, який провели слідчі Нацполіції.

Але історія на цьому не закінчилась. 23 січня 2024 року Бюро економічної безпеки заявило, що викрило мережу підпільних покерних клубів, де у липні 2023 року вже проводились обшуки. Було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті (валюта теж), чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, банківські картки, 40 столів для гри в покер. Кеш-гра проводиться коштом учасників гри. Вона не мала часових рамок, але мала чітко фіксовані, не прогресуючі ставки. Під час гри адміністрація клубу відраховувала з гравців від кожного поту (банку) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

ЗМІ уточнили, що мається на увазі той самий покерний клуб на Хрещатику, про який "Слідство.Інфо" зняло сюжет у 2021 році, після якого було порушено кримінальну справу та проведено перший обшук. У БЕБ пояснили, що після обшуків Нацполіції власники бізнесу закупили нове обладнання і продовжили надалі організовувати нелегальні азартні ігри.

26 січня 2024 року стало відомо, що у справі мережі покер-клубів, де під виглядом спортивного покеру проводили кеш-гру заарештовано трьох осіб.

Згодом суд арештував четвертого підозрюваного. Нам вдалось знайти у відкритому доступі судове рішення щодо цього, винесене слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва. З нього випливає, що кримінальна справа

№ 42022000000001804 порушена 23.12.2022 р. (тобто вже після того, як до покеристів навідувались працівники поліції) і статті тут більш серйозні – не тільки незаконні азартні ігри (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а й відмивання коштів групою осіб у в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України) — до 12 років позбавлення волі.

Саме тому для підозрюваних прокурор та БЕБ просили застосувати арешт. Водночас суд визначив для одного з підозрюваних суму можливої застави — аналогічну, як і трьом іншим фігурантам – майже 2 млн грн.

Чому між першим слідством і другим пройшло два роки? І чому перше, судячи з усього, нічим не скінчилось і тема з грою на кеш виникла знову? Можливо, відповідь на ці питання є в іншому пресрелізі, який було оприлюднено того ж січня 2024 року, синхронно з черговими обшуками на Хрещатику.

Держбюро розслідувань повідомило, що невдовзі перед судом постануть 34 особи, які організували одну з найбільших мереж підпільних ігрових залів з азартними іграми. Мережа працювала в Україні п'ять років. Для прикриття було залучено двох правоохоронців (!). Вони мали "закривати очі" на роботу ігрових залів, за що систематично отримували хабарі. Найбільше активізувалися зали у Києві, Київській області та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 млн грн.

Навіть якщо йдеться про дві різні кримінальні історії (хоча скидається на те, що це одна й та ж справа, до розслідування якої долучились різні правоохоронні відомства), то перший висновок який напрошується автоматично: це незмінна корупційна складова підпільного грального бізнесу, іншими словами "дах", який втрачає свою захисну силу лише у разі публічного розголосу.

Ще один важливий момент – санкція статті 203-2 Кримінального кодексу України. Насправді вона досить ліберальна і не передбачає позбавлення волі. Лише штрафні санкції від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком максимум на три роки.

Якщо ви спитаєте, який у 2024 році неоподаткований мінімум доходів громадян, то це… все ще 17 гривень, що визначено Податковим кодексом України. Тобто у найгіршому випадку "азартна мафія" може легко відкупитися штрафом у 850 000 грн, а це трохи понад 20 тис. доларів. Для такого роду нелегального бізнесу це ніщо.

Стосовно покеру ситуація ускладнюється штучною колізією, яку створила відсутність ліцензування послуг із спортивного покеру, через що виникає можливість під виглядом спортивних змагань проводити азартні ігри на гроші і таким чином економити на податках та ліцензії, які мають бути відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Не дивно, що періодично ми спостерігаємо новини, приблизно, такого змісту: "детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду Києва обвинувальний акт щодо групи осіб, що вели незаконний азартний бізнес у Печерському районі столиці. Встановлено трьох осіб, які на другому поверсі елітного житлового комплексу під прикриттям спортивного покер-клубу налагодили роботу нелегального грального закладу та рекламували його в соцмережах. Для отримання прибутку від незаконної діяльності фігуранти під виглядом благодійної допомоги вираховували з гравців комісію на користь казино".

Далі – перелік вилучених грошей та матеріальних цінностей. І що? Та нічого! Як правило, штраф, можливо, конфіскація і всі вільні.

Іноді бувають цікаві судові рішення, як, наприклад, у Кременчуці та Полтаві, де у 2020 році була викрита мережа псевдоспортивних покер-клубів з грою на кеш, які місцева преса пов'язувала з регіональними політиками та авторитетами. Йшлось про низку популярних закладів.

Громадськість з нетерпінням чекала розв'язки. І у 2021 році вона настала – справу нелегальних покер-клубів… закрили. Спочатку на рівні Октябрського райсуду Полтави. А потім і Полтавського апеляційного суду. Мотивація рішень суду зводилась до того, що відповідальність за подібне правопорушення може настати лише, якщо дії вчинено після набрання чинності закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Ця історія, якщо відірватися від юридичних нюансів, демонструє високий ступінь байдужості судової системи держави до порушення норм Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Не виключення, саме цей аспект може пояснити, чому, за інформацією ДБР, значна кількість незаконних гральних закладів мережевого типу, яких до 24 лютого 2022 року налічувалось близько 400 і які після початку повномасштабної російської агресії ненадовго припинили свою роботу, поновили її знову.

А також чому, не зважаючи на кримінальні провадження, численні обшуки, арешти керівництва та розширення підозр з нелегального грального бізнесу до відмивання коштів, тіньовий азартний бізнес все одно повертається до своєї незаконної діяльності. Як це відбувається з покер-клубом на Хрещатику…