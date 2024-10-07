В Украину вернулись нелегальные покер-клубы

Самый скандальный покер-клуб Киева, о незаконной деятельности которого и российский менеджмент рассказывали журналисты "Слидство.Инфо", где неоднократно проводились громкие обыски, а владельцы являются фигурантами уголовных производств по отмыванию средств, снова заработал. Почему это произошло?

13 сентября 2024 года "проснулся" телеграм-канал FullHousekyiv и сообщил, что с 15 сентября Клуб Спортивного Покера "Хрещатик" возобновляет свою работу. С этого времени информация об одностоловых турнирах с фиксированными блайндами Техас 5/10, Техас 10/25, Техас 25/50 и Омаха 25/25 анонсируется каждое утро. Также указывается, что игра не имеет временных рамок, что может быть намеком на денежные ставки.

В то же время, на сайте поиска работы появилось объявление о том, что Клуб Спортивного Покера "Хрещатик" приглашает на работу дилеров-инструкторов по спортивному покеру. Обещают зарплату от 45 тысяч гривен и просят обращаться к работодателю через мессенджеры. Указанный адрес Крещатик, 18 развеял какие-либо сомнения: речь идет о сети покерных клубов Full House, где под прикрытием спортивного покера играли на деньги.

Первыми об огромном игорном зале в подвальном помещении Дома профсоюзов на Майдане, который являлся штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли люди, сообщили в январе 2021 года журналисты "Слидвство.Инфо". К тому времени еще свежими были воспоминания о неудачных попытках открытия нескольких ресторанов и протестах активистов по этому поводу. Поэтому информация о предстоящем появлении в историческом месте покерного клуба на тысячу квадратных метров не могла пройти без внимания репортеров.

Но когда им удалось под видом потенциальных клиентов попасть внутрь и еще записать скрытой камерой диалог с представителем заведения, оказалось, что ситуация еще более интересна, чем казалось вначале. В клубе, который открывался под эгидой федерации спортивного покера, то есть должен был предоставлять услуги не азартной, а интеллектуальной спортивной игры, были созданы VIP-комнаты для игры на кэш, то есть на деньги. Посетителей VIP-комнат должны были обслуживать "свои" официанты и кальянщики. Все имело признаки нелегального казино, работающего без лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), не платит налоги и не контролируется государственными органами.

Через неделю журналисты узнали еще дополнительные детали о своем собеседнике, который проводил им "экскурсию" по "кэшевым" VIP-комнатам. Удалось установить, что этого человека зовут Денис Селявин и он родом из Санкт-Петербурга. По меньшей мере, за два года до описанных событий был менеджером казино King’s Casino (также известного как King’s Resort), расположенного в чешском селе Розвадов, где находится самый большой покерный зал в Европе. Владельцем заведения указан уроженец России Леон Цукерник.

На сенсационные репортажи "Слидство.Инфо" отреагировала Нацполиция. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 203-2 УК Украины "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей". А 29 мая 2021 года в покерном клубе прошел первый обыск, проведенный следователями Нацполиции.

Но история на этом не кончилась. 23 января 2024 года Бюро экономической безопасности заявило, что разоблачило сеть подпольных покерных клубов, где в июле 2023 года уже проводились обыски. Были изъяты около 4 млн грн наличными в эквиваленте (валюта тоже), черновая бухгалтерия, компьютерная техника, банковские карты, 40 столов для игры в покер. Кэш-игра проводится на средства участников игры. Она не имела временных рамок, но имела четко фиксированные, не прогрессирующие ставки. Во время игры администрация клуба отчисляла из игроков от каждого пота (банка) комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры.

СМИ уточнили, что подразумевается тот самый покерный клуб на Крещатике, о котором "Слидство.Инфо" сняло сюжет в 2021 году, после которого было возбуждено уголовное дело и проведен первый обыск. В БЭБ объяснили, что после обысков Нацполиции владельцы бизнеса закупили новое оборудование и продолжили в дальнейшем организовывать нелегальные азартные игры.

26 января 2024 стало известно, что по делу сети покер-клубов, где под видом спортивного покера проводили кэш-игру арестованы три человека.

Впоследствии суд арестовал четвертого подозреваемого. Нам удалось найти в открытом доступе судебное решение по этому поводу, вынесенное следователем судьей Соломенского районного суда г. Киева. Из него следует, что уголовное дело

№ 42022000000001804 нарушена 23.12.2022 г. (т.е. уже после того, как к покеристам наведывались сотрудники полиции) и статьи здесь более серьезные – не только незаконные азартные игры (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины), но и отмывание лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины) — до 12 лет лишения свободы.

Именно поэтому для подозреваемых прокурор и БЭБ просили применить арест. В то же время, суд определил для одного из подозреваемых сумму возможного залога — аналогичную, как и трем другим фигурантам – почти 2 млн грн.

Почему между первым и вторым следствием прошло два года? И почему первое, судя по всему, ничем не кончилось и тема с игрой на кэш возникла снова? Возможно, ответ на эти вопросы есть в другом пресс-релизе, обнародованном в том же январе 2024 года, синхронно с очередными обысками на Крещатике.

Госбюро расследований сообщило, что вскоре перед судом предстанут 34 человека, организовавших одну из крупнейших сетей подпольных игровых залов с азартными играми. Сеть работала в Украине пять лет. Для прикрытия были привлечены два правоохранителя (!). Они должны были "закрывать глаза" на работу игровых залов, за что систематически получали взятки. Больше всего активизировались залы в Киеве, Киевской области и Одессе. Месячное обращение игорных заведений только в этих двух городах составило в среднем 300 млн грн.

Даже если речь идет о двух разных криминальных историях (хотя похоже на то, что это одно и то же дело, к расследованию которого присоединились различные правоохранительные ведомства), то первый вывод напрашивается автоматически: это неизменная коррупционная составляющая подпольного игорного бизнеса, другими словами "крыша" ", который теряет свою защитную силу только в случае публичной огласки".

Еще один немаловажный момент – санкция статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины. На самом деле она достаточно либеральна и не предусматривает лишение свободы. Только штрафные санкции от десяти до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком максимум на три года.

Если вы спросите, какой в 2024 году необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то это… все еще 17 гривен, что определено Налоговым кодексом Украины. То есть в самом худшем случае "азартная мафия" может легко откупиться штрафом в 850 000 грн, а это чуть более 20 тыс. долларов. Для такого рода нелегального бизнеса это ничто.

Относительно покера ситуация осложняется искусственной коллизией, создавшей отсутствие лицензирования услуг по спортивному покеру, из-за чего возникает возможность под видом спортивных соревнований проводить азартные игры на деньги и таким образом экономить на налогах и лицензии, которые должны быть в соответствии с Законом Украины "О государственном регулировании деятельности" по организации и проведению азартных игр.

Неудивительно, что периодически мы наблюдаем новости, примерно, следующего содержания: "детективы Бюро экономической безопасности направили в суд Киева обвинительный акт в отношении группы лиц, ведущих незаконный азартный бизнес в Печерском районе столицы. Установлены три человека, которые находятся на втором этаже элитного жилого комплекса под прикрытием спортивного покер-клуба наладили работу нелегального игорного заведения и рекламировали его в соцсетях. Для получения прибыли от незаконной деятельности фигуранты под видом благотворительной помощи вычисляли из игроков комиссию в пользу казино".

Далее – перечень изъятых денег и материальных ценностей. И что? Да ничего! Как правило, штраф, возможно, конфискация и все свободны.

Иногда бывают интересные судебные решения, как в Кременчуге и Полтаве, где в 2020 году была разоблачена сеть псевдоспортивных покер-клубов с игрой на кэш, которые местная пресса связывала с региональными политиками и авторитетами. Речь шла о ряде популярных заведений.

Общественность с нетерпением ждала развязки. И в 2021 году она наступила – дело нелегальных покер-клубов… закрыли. Сначала на уровне Октябрьского райсуда Полтавы. А затем и Полтавский апелляционный суд. Мотивация решений суда сводилась к тому, что ответственность за подобное правонарушение может наступить только, если действия совершены после вступления в силу закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Эта история, если оторваться от юридических нюансов, демонстрирует высокую степень безразличия судебной системы государства к нарушению норм Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Не исключение, именно этот аспект может объяснить, почему, по информации ДБР, значительное количество незаконных игорных заведений сетевого типа, которых до 24 февраля 2022 насчитывалось около 400 и которые после начала полномасштабной российской агрессии ненадолго прекратили свою работу, возобновили ее снова.

А также почему, несмотря на уголовные производства, многочисленные обыски, аресты руководства и расширение подозрений из нелегального игорного бизнеса к отмыванию средств, теневой азартный бизнес все равно возвращается к своей незаконной деятельности. Как это происходит с покер-клубом на Крещатике…