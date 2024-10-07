"Обійти буде непросто": у Раді розповіли, як саме обмежать роботу Telegram

Депутати та працівники апарату можуть листуватися та стежити за каналами

Обмеження на користування месенджером "Telegram", які нещодавно ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки, стосуються, зокрема, всіх працівників апарату ВРУ. Йдеться як про народних депутатів, так і про їхніх помічників, працівників секретаріатів і так далі.

Про це в коментарі виданню "Телеграф" розповів народний депутат України Ярослав Юрчишин. За його словами, обмеження стосується всіх, хто користується службовою мережею.

"Обмеження стосуються всіх працівників апарату ВРУ, адже впроваджуються блокування Telegram у самій мережі, якою користуються народні депутати, їхні помічники, працівники секретаріатів і так далі", — мовив нардеп.

Водночас, на питання про те, що реально загрожує тим, хто все ж таки продовжить користуватися месенджером, Юрчишин відповів, що зі службових пристроїв або з використанням мережі Ради обійти заборону буде непросто.

"Оприлюднений документ — це технічне обмеження, яке буде непросто обійти. Як же все це працюватиме насправді, побачимо з часом", — зауважив нардеп та підкреслив, що це аж ніяк не обмежує використання месенджера на особистих ґаджетах працівників.

"Тобто, депутати та працівники апарату можуть листуватися та стежити за каналами, але не використовуючи при цьому службову техніку та підключення до інтернету через державну мережу", — пояснив нардеп.

Також, за словами Юрчишина, публікація документів які становлять публічний інтерес для громадян не є порушенням обмежень. Що стосується останніх дописів самого Юрчишина, то він, як стверджує, робив їх з особистого пристрою та з підключенням до домашнього інтернету.

"Інформування громадян про суспільно важливі справи які не є службовою таємницею — один з обов’язків парламентаря, тому я й розмістив цю інформацію", — підкреслив нардеп.

Що стосується офіційних каналів держслужбовців, депутатів та інших чиновників у Telegram, то на думку Юрчишина, їх потрібно поступово переводити на інші месенджери. Так, за словами нардепа, його власний канал у Telegram існує лише тому, що були спроби зробити фейкову копію.

"Після низки зустрічей із представниками СБУ та ГУР я не раджу користуватися Telegram. Сам його підтримую з єдиною метою — аби не дати можливість зловмисникам можливість створити канал з іменем "Ярослав Юрчишин" і поширювати дезінформацію від буцімто мого імені. Спроби вже були. Тому поки що мій канал продовжить існувати. А загалом, наполегливо раджу всім переходити на інші месенджери з міркувань інформаційної безпеки. Наприклад, WhatsApp чи Signal", — насамкінець зауважив народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що новий міністр культури розповів про можливість блокування Telegram. Робота буде "комплексною".