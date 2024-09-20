В Україні обмежили використання Telegram: кого це стосується

Виняток зробили лише для деяких осіб

В Україні вирішили обмежити використання Telegram в органах державної влади. Також користування цим месенджером буде обмежене у військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Відповідне рішення у четвер, 10 вересня, під час свого засідання ухвалив Національний координаційного центру кібербезпеки (НКЦК). Це ключовий орган координації та контролю у сфері кібербезпеки.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram. За його словами, ворог може читати навіть видалені повідомлення, а також переглядати персональні дані.

"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова. Але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", – підкреслив Буданов.

Своєю чергою представники СБУ та Генштабу ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак. Крім того, месенджер використовують для розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків", — підкреслили в НКЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських спецслужбах та Верховній Раді вже давно триває дискусія щодо заборони в країні месенджера Telegram. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що в спецслужбах підтримують найпростіший варіант – заборону, але конкретних претензій до самого месенджера СБУ не висловлювала.

Голова Комітету виборців України, політолог Олексій Кошель заявив, що в Україні потрібно заборонити популярну мережу Telegram на час воєнного стану. На його думку, вона допомагає росіянам проводити інформаційні операції.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виступив проти блокування Telegram. Він також додав, що це просто неможливо.