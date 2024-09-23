Telegram розкриватиме персональну інформацію: що і в якому разі дізнається влада

Месенджер всерйоз взявся за зловмисників

У популярному месенджері Telegram почали приховувати з пошуку ресурси, які розповсюджують нелегальну продукцію. Крім того, згідно з новими змінами, IP-адреси та номера телефонів власників цих ресурсів тепер можуть бути передані правоохоронним органам.

Про це повідомив засновник додатка Павло Дуров у своєму каналі. За його словами, команда модераторів останніми тижнями провела пошук забороненого контенту і зробила його "недоступним".

Якщо ж користувачі змогли знайти щось протизаконне, їм запропонували звернутися до бота @SearchReport. Крім того, Дуров пише, що месенджер оновив Умови користування та Політику конфіденційності, щоб вони були однаковими у всьому світі.

"Ми ясно дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам у відповідь на обґрунтовані юридичні запити", — йдеться у повідомленні.

Дуров нагадав, що Telegram було створено для спілкування та новин, а не для продажу незаконних товарів.

Як повідомлялося раніше, Дурова було затримано вночі 24 серпня у Франції, де літак приземлився для дозаправляння. Французька влада висунула йому низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівлю наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо, через що йому загрожувало до 20 років за ґратами.