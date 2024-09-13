Новий міністр культури розповів про можливість блокування Telegram: робота буде "комплексною"

Питання блокування месенджера пропрацьовувалося й раніше

На тлі невщухаючих чуток про можливе блокування в Україні Telegram, кореспондент видання "Телеграф" запитав у нового міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького про те, чи планує його міністерство провадити якусь нову політику щодо боротьби з дезінформацією у популярному месенджері.

Запитання міністру поставили у межах форуму "Україна відкрита світу" в Софії Київській, який пройшов у п’ятницю, 13 вересня. Проте, прямої відповіді ми так і не почули.

Так, на питання про те, чи планує Міністерство культури та стратегічних комунікацій впроваджувати нову політику щодо боротьби з дезінформацією у Telegram, Точицький відповів:

— Ви намагаєтесь зараз мене ввести в вузьке коло одного конкретного кейсу. Є законодавство українське, є законодавство світове. Ми відповідно до нього будемо працювати в тій частині, що стосується Телеграму.

Він також додав, що над цим питанням вже велася робота раніше і буде вестися й надалі. Проте на уточнююче питання кореспондента "Телеграфу" про те, яка саме ця робота, Точицький не відповів, лише зауважив, що вона буде "комплексною".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна давно потерпає від діяльності месенджера Telegram. Про це в коментарі нашому виданню розповів голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.