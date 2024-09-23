З’явилося уточнення, кому Telegram зливатиме дані користувачів (відео)

Важлива інформація для прихильників популярного месенджера

У Telegram кардинально було змінено політику конфіденційності. Тепер IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила месенджера, можуть бути розкриті владі за її запитом.

Однак особисті дані користувачів-"порушників" Telegram надаватиме європейським спецслужбам, але не російським і не українським. Про це заявила депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко в ефірі "Вечір.LIVE".

Відомо, що засновник додатку Павло Дуров повідомив у своєму каналі про те, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила месенджера, можуть бути передані відповідним органам у відповідь на їх офіційний запит.

Народна депутатка Галина Янченко наголосила, що персональні дані користувачів "розкриватимуть" виключно європейським спецслужбам. Людям, які не порушують закон нема чого побоюватися, оскільки владі збираються передавати інформацію виключно про "порушників" правил використання Telegram.

"У цьому повідомленні йдеться про те, що з вересня Telegram надаватиме персональні дані користувачів виключно у відповідь на офіційні юридичні запити, які надходитимуть з боку правоохоронних органів європейських держав. Але не російським і навіть не українським спецслужбам. Хоча я думаю, що українські правоохоронці також хотіли б мати доступ до таких запитів, адже деякі анонімні Telegram-канали справді торгують нелегальними товарами," — наголосила Янченко.

Також нардепка зазначила, що якщо уважно вчитатися у це повідомлення, то в ньому "немає нічого поганого". На її думку, такі заходи, навпаки, можуть допомогти подолати організовану злочинність.

Нагадаємо, засновник додатку Павло Дуров повідомив у своєму каналі про те, що месенджер оновив Умови користування та Політику конфіденційності, щоб вони були однаковими у всьому світі.

З вересня IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила месенджера, можуть бути передані відповідним органам у відповідь на обґрунтований юридичний запит.

Крім цього, фахівці почали приховувати з пошуку ресурси, які займаються розповсюдженням нелегальної продукції. За словами Дурова, команда модераторів останніми тижнями провела пошук забороненого контенту і зробила його "недоступним".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Павла Дурова було затримано вночі 24 серпня у Франції, де його приватний літак приземлився для дозаправки. Французька влада висунула йому низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівлю наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо, через що йому загрожувала до 20 років за ґратами.

Французька влада згодом звільнила бізнесмена з-під варти після того, як йому було пред’явлено низку звинувачень у правопорушеннях.

Пізніше Павло Дуров зробив заяву та пояснив причини, з яких його затримали. Також Дуров розповів, що його допитували протягом чотирьох днів, оскільки сам Telegram не став відповідати французькій владі, і погрожували, що він може понести відповідальність за дії третіх осіб у месенджері.