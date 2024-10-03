Telegram "упав" у всьому світі на годину: що зараз відомо

Зараз програма працює в звичному режимі

У роботі популярної соцмережі Telegram відбувся масовий збій у всьому світі. Користувачі з різних країн не могли надсилати та отримувати повідомлення, а також здійснювати дзвінки через месенджер.

Проблеми в роботі були зафіксовані приблизно о 14:00 за київським часом. Близько 15:00 соцмережа почала працювати у колишньому режимі. Про це повідомляє "Телеграф".

Ця інформація про збій також зафіксована на сайті Downdetector. Там зазначено, що за перші 15 хвилин збою надійшло близько 800 скарг.

Користувачі зазначили, що не можуть скористатися програмою ні на телефоні, ні на комп’ютері.

Українці в соцмережах пишуть, що деякі додатки зовсім не відкривалися і не мали можливості відправити повідомлення. Інші кажуть, що Telegram працював, але дуже повільно.

Зазначимо, що наразі офіційних повідомлень про те, що трапилося із додатком з 14:00 до 15:00, немає.

Зараз Телеграм працює у звичному режимі. Користувачам надходять повідомлення із запізненням, надісланим ним під час збою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подібний збій у роботі програми стався 1 жовтня. Тоді користувачі також поскаржилися на повільну роботу програми.