"Обойти будет непросто": в Раде рассказали, как именно ограничат работу Telegram

Депутаты и сотрудники аппарата могут переписываться и следить за каналами

Ограничения на пользование мессенджером "Telegram", недавно принятые Национальным координационным центром кибербезопасности, касаются, в частности, всех работников аппарата ВРУ. Речь идет как о народных депутатах, так и об их помощниках, работниках секретариатов и так далее.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин. По его словам, ограничение касается всех, кто пользуется служебной сетью.

"Ограничения относятся ко всем работникам аппарата ВРУ, ведь внедряются блокировки Telegram в самой сети, которой пользуются народные депутаты, их помощники, работники секретариатов и так далее", — сказал нардеп.

В то же время, на вопрос о том, что реально угрожает тем, кто все же продолжит пользоваться мессенджером, Юрчишин ответил, что со служебных устройств или с использованием сети Рады обойти блокировку будет непросто.

"Обнародованный документ — это техническое ограничение, которое будет непросто обойти. Как все это будет работать на самом деле, увидим со временем", — отметил нардеп и подчеркнул, что это отнюдь не ограничивает использование мессенджера на личных гаджетах работников.

"То есть депутаты и работники аппарата могут переписываться и следить за каналами, но не используя при этом служебную технику и подключение к интернету через государственную сеть", — пояснил нардеп.

Также, по словам Юрчишина, публикация документов, представляющих публичный интерес для граждан, не является нарушением ограничений. Что касается последних сообщений самого Юрчишина, то он, как утверждает, делал их из личного устройства и с подключением к домашнему интернету.

"Информирование граждан об общественно важных делах, которые не являются служебной тайной, — одна из обязанностей парламентария, поэтому я и разместил эту информацию", — подчеркнул нардеп.

Что касается официальных каналов госслужащих, депутатов и других чиновников в Telegram, то, по мнению Юрчишина, их нужно постепенно переводить на другие мессенджеры. Так, по словам нардепа, его собственный канал в Telegram существует только потому, что были попытки сделать фейковую копию.

"После ряда встреч с представителями СБУ и ГУР я не советую пользоваться Telegram. Сам его поддерживаю с единственной целью — чтобы не дать возможность злоумышленникам создать канал с именем "Ярослав Юрчишин" и распространять дезинформацию от якобы моего имени. Попытки уже были. Поэтому пока что мой канал продолжит существовать. В целом же, настоятельно советую всем переходить на другие мессенджеры из соображений информационной безопасности. Например, WhatsApp или Signal", — отметил народный депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что новый министр культуры рассказал о возможности блокировки Telegram. Работа будет "комплексной".