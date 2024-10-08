В Україну йдуть похолодання, заморозки та мокрий сніг: коли погіршиться погода

Синоптик дала прогноз погоди на жовтень

Найближчими кількома днями в Україні буде тепла погода. Однак їй на зміну вже незабаром прийдуть заморозки та, можливо, мокрий сніг.

Такий прогноз на жовтень зробила відома українська синоптика Наталія Діденко. За її словами, до кінця поточного тижня до України увірветься похолодання.

"Плануйте щось хороше на відкритому повітря на середу-четвер, в Україні 9-10 жовтня переважатиме суха, навіть сонячна погода з потеплінням до +18...+24 градусів", — зазначила Діденко.

А з неділі, 13 жовтня, погода значно зміниться. Подекуди навіть може йти мокрий сніг.

"Вже з неділі, з 13 жовтня, очікується поступове похолодання, яке на завершення наступного тижня, з 17-18 жовтня, може посилитися до заморозків і навіть місцями мокрого снігу", — підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду українцям чекати до кінця жовтня цього року і яка середня температура повітря очікується в Україні загалом. Згідно з прогнозами, кількість опадів буде у межах норми.