В Украину идут похолодание, заморозки и мокрый снег: когда ухудшится погода

Синоптик дала прогноз погоды на октябрь

В ближайшие несколько дней в Украине будет теплая погода. Однако ей на смену уже вскоре придут заморозки и, возможно, мокрый снег.

Такой прогноз на октябрь сделала известный украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, к концу текущей недели в Украину ворвется похолодание.

"Планируйте что-то хорошее на открытом воздуха на среду-четверг, в Украине 9-10 октября будет преобладать сухая, даже солнечная погода с потеплением до +18…+24 градусов", — отметила Диденко.

А начиная с воскресенья, 13 октября, погода значительно изменится. Местами даже может идти мокрый снег.

"Уже с воскресенья, с 13-го октября, ожидается постепенное похолодание, которое в завершение следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже местами мокрого снега", — подытожила Диденко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды украинцам ждать до конца октября и какая средняя температура воздуха ожидается в этом месяце. Согласно прогнозам, количество осадков будет в пределах нормы.