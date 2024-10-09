Чи можуть заброньовані від мобілізації виїжджати за кордон: відповідь адвоката

Необхідні відповідні документи

Деякі українські чоловіки можуть отримати бронювання від мобілізації. Зокрема, відстрочка від призову може бути пов’язана з професійною діяльністю, й такі люди, за певних умов, мають право на закордонні відрядження.

Про те, чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон у відрядження, розповіла адвокат Марина Бекало. Вона нагадала, що це передбачено п. 2-6 Правил перетину кордону.

Згідно з документом, у разі введення на території України надзвичайного чи воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2 -2 цих Правил також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Норма також не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2 та 3 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункт 2-14 цих Правил.

При цьому заброньовані особи мають право на відстрочку згідно з п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Вони можуть виїжджати за кордон у відрядження за наявності необхідних документів.

На кордоні треба надати:

документи, що засвідчують право на відстрочку, військово-обліковий документ (ВОД) з актуалізованими даними та відміткою про надану відстрочку. ВОД можна згенерувати в "Резерв +";

витяг з бронювання з "Дії" (якщо бронювання здійснювалося в електронному порядку), або витяг з наказу (рішення) Мінекономіки про бронювання;

наказ від підприємства про відрядження (засвідчена копія), із зазначенням країни прямування та датою (термінами) відрядження.

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