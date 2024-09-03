Хто з чоловіків до 25 років має право виїхати за кордон: є певні умови

Це стосується деяких студентів

Під час воєнного стану деякі чоловіки в Україні все ж мають право виїжджати за кордон. Згідно з чинним законодавством про мобілізацію, окремі здобувачі вищої освіти можуть отримати відстрочку, проте це не завжди є підставою для перетину державного кордону.

Адвокатка Олена Воронкова з Адвокатського бюро "Івана Хомича" розповіла для "РБК-Україна", що українські чоловіки до 25 років можуть виїхати за межі України, якщо вони є студентами іноземних закладів вищої освіти. Однак для цього вони повинні відповідати низці умов.

За словами юристки, юнаки можуть виїжджати за кордон і повертатися назад, якщо:

вони віком 18-22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

є студентами вищих закладів освіти, здобувати ступінь бакалавра, або магістра (для певного переліку спеціальностей) і бути учасником академічної мобільності на один семестр.

"За наявності цих всіх умов, актуальних документів та оновлення даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або через застосунки людина може приїхати до країни, а потім повернутись на навчання за кордон", — зазначає Воронкова.

Нагадуємо, згідно з останніми змінами до законодавства про воєнний стан та мобілізацію, які набули чинності у травні, для чоловіків призовного віку встановлено додаткову вимогу при перетині державного кордону: мати при собі військово-обліковий документ окрім паспорта.

Громадяни призовного віку, які не мають законних підстав для звільнення від мобілізації, не можуть виїхати за межі країни. Однак існують категорії українців, які можуть перетнути кордон.

Раніше "Телеграф" писав, як чоловіку виїхати за кордон, якщо родич з інвалідністю вже там. В цій ситуації є два варіанти.