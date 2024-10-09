Количество мобилизованных в Украине выросло в разы за несколько месяцев

Украинская армия существенно улучшила свое снабжение боеприпасами

Руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг сообщил о значительном увеличении количества мобилизованных в Украине. По его словам, с весны этого года численность украинских призывников выросла в пять раз.

Об этом Фрейдинг заявил в комментарии "Tagesschau". Кроме того, он сообщил об улучшении на фронте ситуации с артиллерией.

"Мы имеем представление о количестве украинских призывников. И оно значительно возросло с весны, а именно в пятизначном диапазоне", — заявил руководитель специального штаба.

Кроме того, представитель Бундесвера подчеркнул, что украинская армия существенно улучшила свое снабжение боеприпасами. Это привело к уменьшению артиллерийского превосходства российских войск на фронте.

"Артиллерийское преимущество россиян уже не такое высокое, как весной. Оно уменьшилось с восьми до одного до примерно трех к одному", — пояснил Фрейдинг.

Напомним, еще в июне Генштаб ВСУ заявлял, что Россия начала терять потенциал в артиллерии. Разница в количестве выстрелов сильно сократилась.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Израиль передал Украине систему оповещения, но ее до сих пор не установили. Процесс передачи продолжался много месяцев и был завершен в срок. Теперь вопрос к украинской стороне.